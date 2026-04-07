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Jornal Diário de Suzano - 07/04/2026
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Cidades

Centro Cultural Colorado recebe exposição 'Territórios do Invisível' com visitação gratuita

Após abertura nesta segunda-feira (06/04), mostra da artista Nabi permanece em cartaz de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, com classificação livre

07 abril 2026 - 18h59Por De Suzano
Visitação gratuita até o dia 30 de abrilVisitação gratuita até o dia 30 de abril - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, disponibiliza ao público a exposição “Territórios do Invisível”, da artista Nabi, no Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (rua Domingos Vitorino, 68 – Jardim Cacique). A mostra segue aberta para visitação gratuita até o dia 30 de abril, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, com classificação livre.

A abertura da exposição ocorreu nesta segunda-feira (06/04), às 15 horas, reunindo público em geral e representantes da área cultural no equipamento. A atividade contou com as presenças do secretário José Luiz Spitti e da coordenadora de Artes Plásticas da pasta, Aline Baliberdin, que acompanharam o início da mostra e destacaram a importância da iniciativa para a valorização da produção artística e dos diferentes territórios culturais presentes no município.

A exposição apresenta uma investigação artística que articula ancestralidade, cosmologia indígena e território a partir da cerâmica e da pintura. A mostra reúne 15 peças, e Nabi, artista de origem Guarani, desenvolve um trabalho que busca revelar dimensões que não se apresentam de forma imediata, como forças espirituais, memórias coletivas e os vínculos entre corpo, natureza e sagrado.

A proposta evidencia como esses elementos permanecem presentes, mesmo diante de processos históricos de apagamento, trazendo reflexões sobre identidade, pertencimento e continuidade cultural. As obras ampliam a compreensão de território para além do espaço físico, abordando-o como um campo simbólico, cultural e ancestral.

Além da dimensão artística, a exposição também convida à reflexão sobre a valorização das manifestações e dos conhecimentos tradicionais, contribuindo para o reconhecimento da diversidade e das múltiplas identidades presentes na sociedade brasileira.

Para a coordenadora de Artes Plásticas, a exposição amplia o olhar sobre as múltiplas formas de expressão presentes na arte contemporânea. “A Nabi traz uma produção muito conectada com a ancestralidade e com as questões do território, o que provoca o público a refletir sobre dimensões que muitas vezes passam despercebidas no cotidiano. É uma exposição que convida à escuta, ao olhar atento e à valorização desses saberes”, afirmou Aline Baliberdin.

Por sua vez, o secretário destacou a importância dos equipamentos culturais na ampliação do acesso à arte. “Nosso objetivo é manter os espaços culturais sempre em movimento, com programações que conversem com diferentes públicos. Essa exposição reforça esse trabalho de levar a arte para todas as regiões da cidade”, afirmou Spitti.

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