Centro Cultural Moriconi recebe a exposição fotográfica 'Onde a Vida Acontece' até dia 26

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro) recebe até 26 de setembro a exposição “Onde a Vida Acontece”, do renomado fotógrafo Carlos Magno.

A mostra apresenta um conjunto de retratos e paisagens humanas que o artista reuniu ao longo de 35 anos de trabalho, percorrendo a Grande São Paulo e diversas regiões do Brasil. A visitação é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.

A abertura oficial ocorre nesta sexta-feira (05/09) e vai reunir artistas, gestores culturais e admiradores da fotografia. Sob a curadoria do próprio Carlos Magno, a exposição convida o público a refletir sobre a força e a sensibilidade presentes em situações do dia a dia. O fotógrafo, que ao longo das últimas décadas transitou entre diferentes técnicas e recursos - do filme analógico a câmeras digitais e celulares -, apresenta imagens em cores e preto e branco que revelam tanto a dureza quanto a beleza da vida cotidiana.

Com um olhar atento para as ruas, campos, becos e horizontes, Magno procura dar voz e visibilidade a gestos, expressões e instantes que, muitas vezes, passam despercebidos. “A exposição é sempre uma oportunidade de mostrar o olhar do fotógrafo. Esse é um olhar que tenho há bastante tempo, me acompanha desde o começo da minha carreira, e nos últimos dez anos se intensificou. Ver onde as coisas acontecem e poder mostrar isso para as pessoas é muito interessante. Estamos acostumados a fotos mais elaboradas e bem montadas, e colocar imagens mais despidas oferece uma grande chance de criar conexão com o público”, declarou Magno.

A exposição busca transmitir a ideia de que a simplicidade não significa ausência de grandeza, mas sim sua manifestação mais pura. Essa perspectiva pode ser percebida nas cenas que retratam o riso em meio ao cansaço, a pressa no trem que contrasta com a pausa de um olhar ou o silêncio que se instala depois da rotina de trabalho.

Para a coordenadora de Artes Plásticas da Secretaria Municipal de Cultura, Aline Baliberdin, a mostra reforça a importância de abrir espaço para produções que dialoguem diretamente com a vida das pessoas. “O trabalho de Carlos Magno é profundamente humano. Ele nos lembra que a arte não está distante da nossa realidade, mas presente em cada detalhe do cotidiano. Trazer essa exposição para o Moriconi é oferecer ao público a chance de se reconhecer nas imagens, de refletir sobre suas próprias histórias e de se emocionar com a força poética da vida comum”, destacou.

A exposição também reafirma o papel do Centro Cultural Moriconi como ponto de encontro e difusão da arte na cidade. Nos últimos anos, o espaço tem recebido uma programação diversificada, que contempla diferentes linguagens e estilos artísticos. Segundo o secretário interino de Cultura de Suzano, Geraldo Garippo, essa é uma das diretrizes da gestão. “Nossa prioridade é democratizar o acesso à cultura, levando para a população obras que sejam relevantes, acessíveis e transformadoras. A mostra ‘Onde a Vida Acontece’ cumpre exatamente esse papel, porque aproxima a fotografia do dia a dia das pessoas e mostra que a arte está em todo lugar, basta saber olhar”, afirmou.