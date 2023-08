Centro Cultural Moriconi recebe segunda etapa do programa 'Viagem Literária'

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, localizado na região central de Suzano, recebeu a segunda fase do programa “Viagem Literária" nesta sexta-feira (25/08). A atividade, realizada pela Secretaria de Cultura de Suzano, por meio de um convênio com a Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, promoveu a apresentação da dupla “Mandingueiras da Pracinha”, composta por Paula Castro e Camila Signorini, que atuam desde 2017 com narração de histórias e brincadeiras populares cantadas, para 25 crianças presentes.

Ao longo da atividade, os jovens suzanenses foram convidados a uma imersão na literatura infantojuvenil, participando de uma leitura interativa capaz de trazer à tona experiências enriquecedoras de conhecimento e lazer. As crianças que presenciaram a ação, participaram da mediação do livro “Num Tronco de Iroko vi a lúna Cantar”, da escritora brasileira Érika Balbino.

Esta é a 15ª edição do programa “Viagem Literária” e foi dividida em três fases. A primeira, denominada como “Oficinas de Escrita Criativa”, foi realizada em 7 de julho, de maneira on-line, e teve foco na apreciação de diferentes estilos literários. Já esta, a segunda etapa, é chamada de “Contação de Histórias”, na qual os jovens suzanenses foram imersos na literatura infanto-juvenil. A última parte, que recebe o nome de “Oficinas e Encontros com Escritores”, tem previsão para ser realizada em 6 de outubro.

O vice-prefeito e secretário de Cultura de Suzano, Walmir Pinto, ressaltou que o contato com a literatura nesta fase da vida pode trazer muitos benefícios. “Desenvolver o hábito da leitura é essencial, principalmente nesta fase da vida. Tornar este ato uma ação rotineira contribui para o desenvolvimento e estímulo da criatividade, empatia, respeito, imaginação, cognição, além de uma visão de mundo mais ampliada. O evento foi repleto de aprendizado e momentos felizes, e agradeço a todos pela presença”, afirmou.