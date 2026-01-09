Centro de Apoio à Criança com Deficiência tem obras vistoriadas em Suzano

O prefeito Pedro Ishi vistoriou nesta sexta-feira (09/01) as obras do Centro de Apoio à Criança com Deficiência, que está sendo instalado nas dependências do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). Durante a visita, o chefe do Poder Executivo municipal pôde acompanhar mais uma etapa importante da implantação do equipamento, que vai ampliar a rede de atendimento especializado às crianças do município e teve os trabalhos iniciados na gestão do ex-prefeito e atual secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi.

Acompanhado de Ashiuchi; do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; da secretária de Educação, Renata Priscila Magalhães; e do vereador Denis Claudio da Silva, o Filho do Pedrinho do Mercado, Pedro Ishi verificou o desenvolvimento dos trabalhos no espaço, que atenderá crianças de zero a 11 anos, com deficiência, incluindo o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A estrutura terá área construída de 1,43 mil metros quadrados (m²) e contará com oito consultórios para atendimento individual, salas de integração sensorial, salas de atendimento multiprofissional, ambientes para estimulação e intervenção precoce, brinquedoteca e sala de treino para Atividades de Vida Prática (AVP), além do setor administrativo, cozinha e refeitório.

Rodrigo Ashiuchi destacou a importância da parceria institucional para viabilizar projetos de impacto social. “Quando diferentes esferas do Poder Público se unem, quem ganha é a população. Esse centro será referência no atendimento à criança com deficiência”, disse.

O equipamento conta com um investimento de cerca de R$ 5 milhões, dos quais R$ 2 milhões são oriundos de emenda intermediada pelo vereador Denis e R$ 3 milhões por meio do atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) e então deputado federal Marco Bertaiolli. Os trabalhos são desenvolvidos pela P.S. Engenharia Construção e Comércio Ltda e a previsão de entrega é para o 1º trimestre de 2027.

Segundo o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, a execução segue dentro do cronograma estabelecido. “Estamos acompanhando cada etapa da obra para garantir qualidade, segurança e agilidade. É um investimento que exige responsabilidade técnica, porque vai atender crianças que precisam de um espaço totalmente adequado”, afirmou Oliveira.

Já o vereador Denis Claudio da Silva revelou estar grato pelo andamento da obra e ressaltou o respaldo que o espaço dará às famílias suzanenses. “Quero agradecer ao Ashiuchi, que iniciou o trabalho lá atrás, e ao prefeito Pedro, que está dando sequência a tudo. Nossas crianças estão precisando desse local para se desenvolver. As famílias que possuem crianças com TEA em Suzano vão ter um local de referência para o atendimento”, declarou o parlamentar.

Na área educacional, o centro desenvolverá ações voltadas à estimulação precoce, à intervenção no modelo Denver para crianças com TEA, atendimento em braile para crianças cegas, além de oficinas de aprendizagem, atividades terapêuticas e uma cozinha experimental. Para a secretária de Educação, o equipamento representa um avanço importante na inclusão. “Vamos integrar educação e cuidado especializado, oferecendo um suporte que respeita as individualidades e fortalece o desenvolvimento das crianças”, pontuou Renata.

Por fim, o prefeito Pedro Ishi reforçou o compromisso da gestão com políticas públicas voltadas à inclusão e à qualidade de vida. “Estamos construindo um equipamento moderno, humano e preparado para oferecer atendimento completo às nossas crianças. É um passo decisivo para garantir mais autonomia, dignidade e oportunidades às famílias que mais precisam”, concluiu.