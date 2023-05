Centro de Convivência abre novas inscrições para coral

O Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti da Prefeitura de Suzano está com inscrições abertas para compor o grupo de coral. Ao todo, estão sendo oferecidas 15 vagas e, para se inscrever, é necessário que os interessados tenham 55 anos ou mais, além de apresentar RG, CPF, comprovante de residência e de vacinação atualizado com as doses contra o novo coronavírus (Covid-19) e a gripe. O cadastro se estende até o preenchimento total das vagas.

As matrículas devem ser efetuadas presencialmente das 8 às 17 horas, entre segunda e sexta-feira, por sua vez, as aulas, que são ministradas pela professora Lucimar de Souza Barbosa, ocorrem sempre às segundas e terças-feiras, das 13h30 às 16 horas.

De acordo com a dirigente do CCMI, a primeira-dama, Larissa Ashiuchi, participar do grupo de coral traz diversos benefícios. “Por meio dos exercícios que serão desenvolvidos, os participantes poderão elevar sua condição vocal, aumentar a capacidade respiratória e melhorar a dicção. Além disso, buscamos oferecer a oportunidade de socialização e integração durante a realização das aulas. Precisamos, especialmente, do reforço das vozes masculinas, mas, todos os que chegarem serão muito bem-vindos”, destacou.

Larissa ainda reforçou a importância de projetos de inclusão no município para o público que frequenta o centro de convivência. “O CCMI contribui diretamente para o fortalecimento de atividades associativas, é gratificante ver a evolução e a autoestima de todos aqueles que participam dos nossos cursos ou de atividades extras”, finalizou a primeira-dama.