Centro de Convivência da Melhor Idade abre inscrições para a oficina ‘Bolachas de Natal’

Ainda falta um mês para a chegada do Natal, mas o Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti já está em clima de festa. Isso porque nesta segunda-feira (25), a partir das 8 horas, o espaço vai abrir as inscrições para a oficina "Bolachas de Natal". Ao todo, serão 15 vagas à disposição.

As aulas ocorrerão nos dias 29 de novembro (sexta-feira) e 2 e 3 de dezembro (segunda e terça-feira), das 13h30 às 16 horas. Elas serão ministradas pela professora Adelaide Fischer, que coordena o CCMI e irá ensinar os alunos a produzirem bolachas decorativas, bolachas de araruta com côco, pão de mel e compotas.

Para participar, o interessado deve ter idade mínima de 55 anos, residir em Suzano e apresentar um documento pessoal com foto, comprovante de endereço e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) na sede do órgão público (rua Benjamin Constant, 1.375 – Centro) no ato do cadastro. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4743-1600.