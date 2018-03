Centro de Convivência da Melhor Idade abre inscrições para vários cursos

O Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti está com inscrições abertas para vários cursos voltados a pessoas de Suzano com mais de 60 anos. As oportunidades são para pintura em stencil, decoupage em madeira, xadrez, dança de salão e coral. As aulas já tiveram início em algumas.

O curso de pintura em stencil é realizado às segundas-feiras, em quatro períodos, com dez alunos cada, totalizando 40 vagas: das 8 às 10 horas, das 10 às 12 horas, das 13 às 15 horas e das 15 às 17 horas. Trata-se de uma técnica para aplicar desenho ou ilustração por meio de tinta.

Já a oficina de decoupage em madeira, que é a arte de cobrir objetos com recortes de jornal, revista e outros tipos de papel, ocorrem às terças-feiras. São duas turmas, uma das 13 horas às 14h45 e outra das 15 horas às 16h30. No mesmo dia, também acontecem as aulas de xadrez. Os interessados têm dois períodos à disposição: das 14 às 15 horas e entre 15 e 16 horas. Em ambos os cursos, são 20 vagas à disposição para cada.

Quanto às aulas de dança de salão e de coral, há oportunidades para ambos os sexos, mas o Centro de Convivência da Melhor Idade incentiva a participação dos homens, que tem sido baixa. “Muitas vezes as alunas têm que fazer pares com outras mulheres nas aulas de dança e o coral carece de vozes mais graves”, conta a coordenadora do órgão municipal, Isabela Adelaide Fischer.

O curso de dança de salão, com 20 vagas abertas, ocorre às quartas (das 14 às 15 horas e das 15 às 16 horas) e sextas-feiras (entre 9 e 10 horas, 10 e 11 horas e 11 e 12 horas). Já o coral do Centro de Convivência da Melhor Idade, que leva o nome “Nova Geração”, tem aulas às segundas e terças-feiras, das 14 horas às 16h30 (sem restrição no número de vagas).

Os interessados devem procurar a unidade das 8 às 17 horas. É necessário apresentar documento de identidade, comprovante de endereço e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Além das aulas em cursos e oficinas, os alunos também têm à disposição biblioteca, computadores, palestras, eventos e passeios.

“É muito importante a participação de pessoas com mais de 60 anos em atividades desse tipo. Ajuda bastante, principalmente na questão da saúde. Infelizmente, muitos idosos sofrem de depressão e cursos e oficinas podem ser alternativas para combater esse mal, bem como o convívio com pessoas da mesma faixa etária. Vários deles, inclusive, são incentivados pelos próprios filhos, que os trazem para conhecer o nosso serviço”, comenta a coordenadora.

O endereço do Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti é rua Benjamin Constant, 1.334, no centro de Suzano. Entre outros cursos realizados no local estão violão, informática, crochê, pintura em tecido, bordado, Lian Gong etc. Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones 4747-8064 e 4743-1600.