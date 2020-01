Centro de Convivência da Melhor Idade inscreve para 300 vagas em cursos

Em janeiro, os suzanenses com mais de 55 anos terão a oportunidade de participar de diversas atividades gratuitas. Isso porque, no decorrer do mês, o Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti vai oferecer mais de 300 vagas em oito cursos. São eles: Bordado (10), Economia Doméstica (20), Informática (44), Violão (20), Pintura em Tecido (75), Dança de Salão (70), Pintura em Stencil (60) e Coral (ilimitado).

Para começar, a partir do dia 22 de janeiro (quarta-feira), estarão abertas as inscrições para Bordado, considerada uma das capacitações favoritas do público da terceira idade. No mesmo dia, aqueles que têm dificuldade em economizar dentro de casa também terão a chance de se cadastrar em Economia Doméstica.

Os interessados em aprender a tocar um instrumento musical ou se aventurar no mundo tecnológico poderão se matricular nos cursos de Informática e Violão na quinta-feira (24/01). Já no dia seguinte (25/01), quem deseja “movimentar os ossos” deverá garantir uma das vagas para Dança de Salão.

E não faltará oportunidades para os amantes de artesanato. Na semana seguinte serão abertas as inscrições para Pintura em Tecido, em 27 de janeiro (segunda-feira), e Pintura em Stencil, na terça-feira (28/01). No mesmo dia, também será possível realizar o cadastro no coral do CCMI, conhecido como “Nova Geração”.

Para a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, o desenvolvimento de atividades voltadas às pessoas da terceira idade é fundamental. “Os cursos são excelentes maneiras de exercitar a mente e promover o bem-estar e saúde desse público. Sem contar que, além de aprender algo novo, os participantes aproveitam o dia e fazem novas amizades”, explicou.

Todas as aulas são destinadas apenas aos munícipes com 55 anos ou mais, sendo que, para se inscrever, é necessário apresentar documento pessoal com foto, comprovante de endereço e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) na sede do órgão público (rua Benjamin Constant, 1.375 – Centro), das 8 às 17 horas.

Vale destacar que os cursos têm previsão de início em fevereiro, entre os dias 3 e 17. Mais informações sobre datas e horários podem ser obtidas pelo telefone (11) 4743-1600.