Centro de Convivência da Melhor Idade realiza 'Grito de Carnaval' nesta sexta-feira

O Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti promoverá nesta sexta-feira (21/02) o "Grito de Carnaval", um evento especial para as pessoas com mais de 55 anos. A festividade será realizada na Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo Suzano (avenida Armando Sales de Oliveira, 444 - Parque Suzano), das 16 às 20 horas.

A atividade, que contará com a animação do grupo carnavalesco Gres Trevo de Ouro, tem o apoio do Bunkyo Suzano e do Programa Qualidade de Vida Lian Gong. A entrada será submetida à doação facultativa de um quilo de alimento não perecível, como arroz, feijão, macarrão ou óleo, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade, e o traje carnavalesco será obrigatório para os foliões caírem na festa de cores e alegria.

Para a diretora do CCMI Maria Picoletti, Sueli Eguchi, a celebração reforça o compromisso com o bem-estar da terceira idade. “O carnaval é um momento de festa e integração, e proporcionar essa experiência para nossos idosos é uma maneira de valorizá-los e estimular a socialização”, destacou.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul, também ressaltou a importância do evento. “Além de promover lazer e diversão para a melhor idade, o 'Grito de Carnaval' é uma oportunidade de incentivar a solidariedade, com as doações que irão contribuir para o atendimento de famílias que mais precisam. Assim, reforçamos o convite a todos os idosos de Suzano para que participem e celebrem o espírito do carnaval com muita alegria e união”, afirmou.