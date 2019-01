Centro de Convivência da Melhor Idade tem 320 vagas em 11 cursos

O Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti abre inscrições para vários cursos voltados a pessoas de Suzano com mais de 55 anos. São 320 vagas para as atividades Aprendendo a Usar o Celular – Módulo II (20), Alfabetização (10), Bordado (10), Crochê (10), Coral (40), Dança de Salão (100), Informática (40), Pintura em Tecido (10), Stencil (30), Violão (40) e Xadrez (10), além de oportunidades ilimitadas para a prática de Liang Gong. As aulas começarão em fevereiro.

Nesta quarta-feira (16), as inscrições são para Informática e Aprendendo a Usar o Celular. Já na quinta-feira (17) será a vez do cadastro para os cursos de Crochê, Bordado e Alfabetização. Na sexta-feira (18) os interessados podem se inscrever para o Coral. No dia 21 (segunda-feira), abrirão as inscrições para Violão, Pintura em Tecido e Xadrez. E, por fim, em 22 de janeiro (terça-feira), serão realizadas as matrículas para a Dança de Salão.

Em 4 de fevereiro (segunda-feira) tem início o curso de Informática, com duração de cinco meses. Ocorrerá às segundas e quartas-feiras, das 13 horas às 14h30 e das 15 horas às 16h30, às terças e quintas-feiras, nos mesmos horários. Já no dia 5 (terça-feira), começam as aulas de Xadrez. Serão realizadas às terças-feiras, das 14 às 16 horas, durante cinco meses.

As capacitações de Bordado e Crochê têm início em 6 de fevereiro (quarta-feira). As aulas serão sempre às quartas-feiras, das 14 às 16 horas, também com duração de cinco meses. No dia 7 (quinta-feira), será a vez dos cursos de Pintura em Tecido, às quintas-feiras, das 14 às 16 horas, e de Violão, em quatro horários diferentes, também às quintas-feiras: 9 horas às 10h30, 10h30 às 12 horas, 13 horas às 14h30 e 14h30 às 16 horas.

O Coral começa em 11 de fevereiro (segunda-feira). As aulas ocorrerão às segundas e terças-feiras, das 14 às 16 horas, durante um ano. Também no dia 11 terá início o curso de Stencil. As aulas serão ministradas às segundas-feiras (8h15 às 10 horas, 10h15 às 12 horas, 13 horas às 14h45 e 15 às 17 horas). No dia 15 de fevereiro começa a prática de Liang Gong. Os encontros serão todas as segundas, quartas e sextas-feiras, das 8 às 9 horas, durante um ano.

Para os fãs de tecnologia, Aprendendo a Utilizar o Celular (II) terá início no dia 25 de fevereiro (segunda-feira) e duração de três meses. Acontecerá sempre às segundas-feiras, das 18 às 19 horas. Já no dia 12 de março (terça-feira), está marcado para começar o curso de Alfabetização. As aulas serão todas as terças-feiras, das 13h30 às 16h30, durante cinco meses.

Os inscritos em Dança de Salão também terão a prática até o fim de junho: às quartas-feiras, das 14 às 15 horas e das 15 às 16 horas, e às sextas-feiras, das 9 às 10 horas, das 10 às 11 horas e das 11 às 12 horas. Ainda não foi definida a data do início das aulas.

Os interessados devem procurar o Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti das 8 às 17 horas. É necessário apresentar documento de identidade, comprovante de endereço e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Além das aulas em cursos e oficinas, os alunos também têm à disposição biblioteca, computadores, palestras, eventos e passeios.



O endereço da unidade é rua Benjamin Constant, 1.334, no centro de Suzano. Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones 4747-8064 e 4743-1600.