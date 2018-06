Centro de Convivência da Melhor Idade tem 94 vagas para sete cursos

O Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti está com inscrições abertas para vários cursos voltados a pessoas de Suzano com mais de 60 anos. As oportunidades totalizam 94 vagas e são para Mídias Sociais Para Melhor Idade (10), Pintura em Stencil (14), Coral (10 vagas), Decoupage em Madeira (10), Xadrez (10), Violão (25) e Lian Gong (15).

A oficina Mídias Sociais Para a Melhor Idade será realizada às segundas-feiras, entre 18 horas 19h30, e tem o objetivo de ensinar os frequentadores a se engajarem em canais de relacionamento na Internet, com diferentes possibilidades de interação e participação com os demais usuários.

Também oferecido às segundas-feiras, o curso de Pintura em Stencil, que ensina técnicas para aplicar desenho ou ilustração por meio de tinta, tem duração de duas horas e é realizado em quatro períodos: às 8h15, às 10h15, às 13 e às 15 horas. Já o Coral do Centro de Convivência da Melhor Idade, que leva o nome “Nova Geração”, tem aulas às segundas e terças-feiras, das 14 horas às 16h30.

O curso de Decoupage em Madeira, que é a arte de cobrir objetos com recortes de jornal, revista e outros tipos de papel, ocorrem às terças-feiras. São duas turmas, uma das 13 horas às 14h45 e outra das 15 horas às 16h30. No mesmo dia, também acontecem as aulas de Xadrez, sempre às 14 horas.

Para quem gosta de música, às quintas-feiras, o Centro de Convivência da Melhor Idade oferece aulas de Violão às 9 horas, 10h15, 13h15 e 14h30. Na oportunidade, os alunos vão aprender técnicas de ritmo, formação de acordes e muito mais.

Ainda há vagas disponíveis para o Liang Gong, que é uma técnica que permite que os idosos possam realizar atividades físicas de baixo impacto, contribuindo para a melhoria da capacidade muscular. Os encontros são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 8 horas.

Os interessados devem procurar a unidade das 8 às 17 horas. É necessário apresentar documento de identidade, comprovante de endereço e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Além das aulas em cursos e oficinas, os alunos também têm à disposição biblioteca, computadores, palestras, eventos e passeios.

Segundo a coordenadora do Centro de Convivência da Melhor Idade, Isabela Adelaide Fischer, é muito importante a participação de pessoas com mais de 60 anos nos cursos e oficinas. “Convidamos a todos a participarem de nossas capacitações. Isso ajuda não só a desenvolver novas habilidades, como também na saúde dos participantes, combatendo, inclusive, a depressão. Quero também reforçar nosso convite aos homens, pois, temos uma baixa adesão”, explicou.

O endereço do Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti é rua Benjamin Constant, 1.334, no centro de Suzano. Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones 4747-8064 e 4743-1600.