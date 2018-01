Centro de Convivência da Vila Figueira recebe o nome de “Carlos Aparecido Ramos - ‘Coca’”

O Centro de Convivência da Vila Figueira recebeu o nome de “Carlos Aparecido Ramos – ‘Coca’”. A homenagem ao suzanense, falecido no ano passado, é resultado da promulgação da Lei 5.120/2018, de autoria do vereador Denis Claudio da Silva, (DEM), filho do Pedrinho do Mercado, sancionada sábado passado (20).

De acordo com o vereador, a homenagem se justifica pelo fato de Coca ter feito parte do cotidiano da cidade. “Ele merece ser eternamente lembrado pela comunidade suzanense”, afirma.

Carlos Aparecido Ramos, conhecido como Coca, nasceu em 1962, com uma deficiência de aprendizado. Frequentou a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) da infância até pouco antes de sua morte. “Ele possuía uma inteligência social muito elevada e mantinha relacionamentos de amizade duradouros com inúmeras pessoas”, explicou o parlamentar na justificativa do projeto de lei. “Era muito amigável e gostava de conversar.”

Coca era frequentador assíduo da Câmara de Suzano e de outros espaços públicos do centro da cidade, como o Complexo Poliesportivo Paulo Portela, a Delegacia de Polícia central e a Igreja Matriz São Sebastião, onde participava das missas todos os dias. Faleceu aos 52 anos, devido a um derrame cerebral.