Centro de Convivência está com 142 vagas abertas para oito atividades

O Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti está com 142 vagas abertas para oito atividades destinadas aos munícipes com mais de 60 anos. Os interessados terão à disposição a técnica da “Barra de Access”, além de uma oficina de recreação e outros seis cursos, incluindo cromoterapia, artesanato, defesa pessoal e três modalidades de dança.

As inscrições devem ser feitas de forma presencial na sede do órgão municipal (rua Benjamin Constant, 1.375 - Centro), das 8h30 às 16h30, mediante apresentação de RG e comprovante de endereço. O maior número de vagas (50) será destinado para a oficina de recreação, que traz para as quartas-feiras (8h30 às 10 horas e das 10 horas às 11h30) um conjunto de atividades lúdicas e educativas, que visam proporcionar diversão, socialização e desenvolvimento por meio de jogos, brincadeiras e atividades criativas.

Já a proposta mais inovadora fica por conta da “Barra de Access”, uma técnica terapêutica que consiste em tocar suavemente em pontos específicos na cabeça com o objetivo de liberar crenças, pensamentos e comportamentos limitantes, promovendo relaxamento profundo e expansão da consciência. Para esta atividade, estão sendo ofertadas 15 vagas e os encontros também ocorrerão às quartas-feiras (8h30 às 13 horas). Com relação aos cursos, serão disponibilizadas 15 vagas para Dança Circular, com aulas às quartas-feiras (15 às 16 horas); 15 vagas para Cromoterapia, com aulas às terças-feiras (8h30 ao meio-dia e das 13 às 14 horas); 14 vagas para workshop de Artesanato, com aulas às quintas-feiras (9 às 11h30 e das 13 às 15 horas); nove vagas para Defesa Pessoal, com aulas às sextas-feiras (14 às 15 horas); 14 vagas para Dança de Salão, também com aulas às sextas-feiras (9 às 10 horas e das 10 às 11 horas ); e dez vagas para Dança Iniciante, com aulas às segundas-feiras (8h30 às 10 horas).

A diretora do CCMI, Sueli Eguchi, afirmou que todas as atividades buscam garantir o bem-estar dos munícipes da Melhor Idade. “Assim como fizemos no início do ano, estamos abrindo mais um período de inscrições para que nosso público possa ter acesso aos cursos e oficinas”.