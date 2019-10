Centro de Convivência faz apresentação sobre preconceito

Integrantes do Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência, da Prefeitura de Suzano, promoveram nesta semana uma apresentação teatral no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa.

O tema central da encenação, fruto da oficina de teatro promovida no local, era o preconceito.

A performance faz parte de uma série de atividades desenvolvidas com os alunos do Centro de Convivência em referência ao Dia de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro.

A sede do Executivo também abriga uma exposição artística aberta ao público com pinturas, esculturas e fotografias a respeito do assunto.