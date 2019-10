Centro de Convivência orienta público da melhor idade sobre alimentação saudável

Alface crespa, salsinha e agrião foram colhidos na manhã desta sexta-feira (4) pelos alunos do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti, acompanhados da primeira-dama Larissa Ashiuchi. Na oportunidade, também houve plantio de verduras na horta suspensa. A atividade teve o objetivo de mostrar a importância de uma alimentação saudável, sem uso de agrotóxicos ou elementos nocivos.

Com a participação do assessor Reinaldo Katsumata e da coordenadora do CCMI, Adelaide Fischer, os alunos também aprenderam um pouco mais sobre hortaliças e a importância de consumir alimentos cultivados de maneira artesanal, o que reforça o lado educativo e terapêutico ao manusearem a terra.

“Os suzanenses da melhor idade, que participaram da ação, puderam compreender as técnicas do cultivo e já realizaram o plantio de alface crespa. Vale lembrar que a horta suspensa é cuidada pelos frequentadores do CCMI, com pessoas que regam, acompanham o crescimento e depois realizam a colheita. Ao final, os próprios alunos consomem os produtos”, destacou Larissa.

No período da tarde, cerca de 50 alunos do Centro de Convivência participaram de uma palestra gratuita sobre a importância da alimentação saudável, que teve à frente a nutricionista Gleice Amancio. Para o encontro, a especialista trouxe à capacitação informações sobre os principais desafios para quem busca uma dieta mais balanceada para melhoria da qualidade de vida e tem restrições alimentares, como diabetes ou hipertensão arterial, e também a respeito de alternativas de culinária vegana, destinada àquelas pessoas que não consomem produtos de origem animal por opção pessoal ou recomendação médica.

“Muitos de nossos frequentadores apresentam alguma doença e não têm o devido conhecimento sobre a importância de uma alimentação saudável e balanceada. Recebemos aqui informações importantíssimas, que vão desde os nutrientes até a forma de preparar”, explicou Adelaide.

Funcionamento

Inaugurado em abril de 2017, o Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti atende mensalmente mais de 800 suzanenses com idade superior a 55 anos. No local, há 2 mil cadastros de pessoas que já participaram de cursos, oficinas, palestras e workshops oferecidos gratuitamente.

Só neste ano, por exemplo, 19 cursos foram realizados ou estão em andamento, que vão de “Aprendendo a Utilizar o Celular” e “Informática” até “Violão” e “Dança de Salão”. Além disso, os frequentadores também recebem orientações e participam de piqueniques e excursões.

“Acompanho diariamente todos os trabalhos aqui realizados, junto ao Fundo Social de Solidariedade e ao Saspe (Serviço de Ação Social e Projetos Especiais). Fico extremamente feliz de ver a força de vontade e a participação de cada um. Procuro sempre inovar as oficinas e mostrar que eles são capazes. Agradeço ao prefeito Rodrigo Ashiuchi por essa oportunidade e por nos incentivar e mostrar que nosso trabalho é de acolher e de tornar a melhor idade mais participativa”, concluiu.

Localizado no número 1.375 da rua Benjamin Constant, na área central, o Centro de Convivência funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Mais informações sobre as ações estão disponíveis pelo telefone (11) 4747-2064.