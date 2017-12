Centro de distribuição da Itaipava, Crystal e TNT abre sede própria em janeiro

O Grupo Petrópolis vai abrir em janeiro de 2018 sua própria sede para operar o Centro de Distribuição das cervejas Itaipava e Crystal e do energético TNT Energy Drink.

A distribuidora dos produtos foi construída no Jardim Novo Colorado, em Suzano. De acordo com o gerente geral de vendas do Grupo Petrópolis, Ricardo Albergaria, o centro de distribuição funcionou 11 anos na Rua Dr. Prudente de Moraes, 1.357, Centro, em prédio alugado. Os 86 funcionários vão ser mantidos.

No novo prédio existe o setor administrativo e um galpão de 5,2 mil metros quadrados. Atualmente, a obra está em fase de acabamento.

Fundado na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, o Grupo Petrópolis é atualmente a segunda maior cervejaria do Brasil e a única grande empresa com capital 100% nacional do setor. Produz cervejas, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, que primam pela qualidade e identificadas com o gosto do consumidor brasileiro.

O DS esteve no estabelecimento ontem à tarde. O prédio foi construído tanto pela Rua José Sanches Marin, 451, quanto na Rua Assembléia de Deus.

Funcionários trabalhavam no local.

O encarregado da obra e funcionário da Itaipava, Thiago Daniel Silva, comentou que a construção se iniciou há dois anos.

Está recebendo no momento apenas serviços de pintura e uma pequena obra de construção de uma área de lazer com churrasqueira.

"Os trabalhos estão ocorrendo conforme esperávamos, sem nenhum acidente e dentro do prazo", explicou.

No prédio administrativo, que fica ao lado do galpão, o encarregado disse que há salas de administração, de gerente, alas para funcionários, uma cozinha, sete banheiros e um refeitório. Ele também destacou que o estabelecimento servirá apenas para distribuição de produtos do Grupo Petrópolis, como Itaipava, Crystal e o energético TNT Energy Drink. Em relação à geração de emprego, ele comentou que a distribuidora está em ótimo ponto comercial, próximo a outras empresas.