Centro de Iniciação ao Esporte é entregue e atenderá 2,5 mil alunos

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) inaugurou, na manhã deste sábado (24), o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) “Professor David Ramos Trinca”, localizado no cruzamento das ruas Vicente Scalice e Guilherme Garijo, no Jardim Santa Inês, região norte da cidade.

Marcaram presença no evento o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e deputado estadual, André do Prado, secretários, vereadores, a população do bairro e parentes dos homenageados, além do presidente da Câmara de Suzano, Joaquim Rosa (PL).

Durante coletiva de imprensa o prefeito afirmou que novas obras serão entregues na cidade.

O novo equipamento, de 7 mil metros quadrados (m²) de área construída, representa um avanço com o objetivo de fortalecer o desporto na cidade, mas também para proporcionar uma nova opção de lazer às famílias susanenses.

O espaço conta com um ginásio poliesportivo coberto e a “Área de Atletismo Marco Aurelio Trinca”.

Serão realizadas mais de oito modalidades esportivas no CIE como handebol, vôlei, basquete e futsal. Além disso, haverá aulas de arte marciais: Judô, Muay Thai, Jiu-Jitsu, taekwondo e zumba. A estrutura ainda contará com salas de apoio, incluindo setores administrativos e dos professores.

A expectativa é que 2,5 mil pessoas sejam atendidas, sendo 500 praticantes simultaneamente. A partir do dia 4 de março o espaço começará a ter aulas de vôlei e zumba.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, comemorou a entrega e destacou o avanço na área de esporte na cidade durante esses anos à frente da pasta. “Essa é o nosso segundo ginásio inaugurado na gestão. Entregamos a arena e acredito que esse espaço será uma referência para a prática esportiva em Suzano. Aqui tem toda a estrutura necessária para receber interessados em iniciar no esporte e atletas que buscam o desenvolvimento profissional”, disse.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi, destacou que o equipamento é uma referência para o esporte na cidade e reforça a importância da prática da atividade física. “Acredito que o esporte é essencial para a formação do cidadão. Nesse espaço que construímos vamos proporcionar qualidade de vida aos moradores, que terão mais saúde, mais perspectivas profissionais e ofertas de lazer”, ressaltou Ashiuchi.

Investimento

Para o projeto, foram aportados R$ 3,8 milhões por meio do Programa de Aceleração do Crescimento 2 (PAC 2), do governo federal, complementados por outros R$ 358,1 mil de contrapartida da prefeitura. As obras estruturais ficaram sob a responsabilidade da empresa Shop Signs Obras e Serviços Ltda., que garantiram troca de solo, fundação, alvenaria, reservatório d’água, colocação da estrutura de metal e implantação da cobertura, pinturas e ajustes no sistema hidráulico.

Participação

Também participaram da cerimônia os secretários municipais Afrânio Evaristo (Segurança Cidadã), Alex Santos (Governo), Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social), Cintia Lira (Administração), André Loducca (Desenvolvimento Econômico), Leandro Bassini (Educação), Marcia Belarmino (Cultura), Paulo Pavione (Comunicação Pública), Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos) e Marcelo Prado (Controladoria Geral). Presentes ainda o secretário interino de Assuntos Jurídicos, José Serafim da Silva Júnior, e o responsável pelo Trânsito da cidade, Claudinei Galo.

Pela Câmara de Suzano também participaram os vereadores Artur Takayama; Jaime Siunte; Lazario Nazaré Pedro, o Lázaro de Jesus; Denis Claudio da Silva; Leandro Alves de Faria, o Leandrinho; Marcos Antônio dos Santos, o Maizena; Nelson dos Santos, o Nelson do Fadul; Gerice Rego Lione; Márcio Alexandre de Souza, o Márcio Malt; José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; e Edirlei Junio Reis, o Professor Edirlei.

Emocionados, familiares participam de homenagens

Marcelo Trinca, filho e irmão dos homenageados, bastante emocionado, afirmou que a inauguração do CIE é um momento muito importante para a sua família e para Suzano. “Falar do meu pai e do meu irmão é uma grande responsabilidade. Principalmente porque muitos amigos e pessoas que foram alunos de judô fizeram questão de prestigiar a solenidade junto com a minha família”, disse.

Ao lado dos filhos Marco Aurelio e Yasmin, a viúva de Marco Aurelio Trinca, Célia Mantoan Trinca, lembrou que o marido e o sogro eram pessoas íntegras, que não mediam esforços para desenvolver o esporte. “Convivi 40 anos no tatame, sempre ao lado e apoiando o Marco, com quem formei minha família, meus filhos”, afirmou.

Homenageados

David Ramos Trinca nasceu em Suzano, em abril de 1939, e desde a infância sempre foi um grande adepto dos esportes e incentivador das modalidades, principalmente do judô, ao qual dedicou grande parte de sua vida a aprender e, acima de tudo, a ensinar.

A paixão pelo esporte despertou após concluir os estudos e passar a jogar futebol no Guarani, Palmeirinha, Corinthinha e Suzaninho, sempre com a camisa número 2.

Como competidor obteve diversos títulos, tanto em torneios estaduais quanto nacionais. No ano de 1970 deu início à carreira de técnico de judô da cidade e manteve-se atuante até seus últimos dias, passando com dedicação todo seu conhecimento aos seus discípulos.

Marco Aurelio

Filho de David Ramos Trinca e Neusa de Godoi Trinca, Marco Aurelio Trinca nasceu em 1965, em Suzano, e herdou a paixão pelo judô do seu pai, iniciando a prática da modalidade aos 5 anos, na Academia Terazaki.

Como judoca tem inúmeros títulos nas categorias de base e principal, viajando o mundo, honrando o esporte e defendendo sua cidade natal. Foi tricampeão mundial veterano.