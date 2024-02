Centro de Iniciação ao Esporte será inaugurado neste sábado

A Prefeitura de Suzano inaugura neste sábado (24/02), às 10 horas, o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) “Professor David Ramos Trinca”, que fica localizado no cruzamento das ruas Vicente Scalice e Guilherme Garijo, no Jardim Santa Inês, região norte da cidade. A entrega do novo equipamento municipal representa um marco para o desenvolvimento de atletas iniciantes, que poderão desfrutar de um ginásio poliesportivo coberto e da “Área de Atletismo Marco Aurelio Trinca”, na parte externa, podendo atender, num primeiro momento, mais de 2,5 mil pessoas, sendo 500 praticantes simultaneamente.

Para garantir as condições ideais para a formação nas mais variadas atividades esportivas, como handebol, vôlei, basquete e futsal, a estrutura ainda contará com salas de apoio, incluindo setores administrativos e dos professores, vestiários, enfermaria, copa, depósito, academia e sanitários, totalmente acessíveis. Além das instalações visando o aperfeiçoamento da prática esportiva para amadores e profissionais, o CIE do Jardim Santa Inês terá capacidade para receber centenas de torcedores nas arquibancadas.

Para que fosse viabilizado o empreendimento, a administração municipal contou com o apoio do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado, e do deputado federal Marcio Alvino. Para o projeto, foram aportados R$ 3,8 milhões por meio do Programa de Aceleração do Crescimento 2 (PAC 2), do governo federal, complementados por outros R$ 358,1 mil de contrapartida da prefeitura. As obras estruturais ficaram sob a responsabilidade da empresa Shop Signs Obras e Serviços Ltda., que garantiram troca de solo, fundação, alvenaria, reservatório d’água, colocação da estrutura de metal e implantação da cobertura, pinturas e ajustes no sistema hidráulico.