Centro de Suzano recebe blitz do bem neste sábado com distribuição de máscaras e álcool em gel

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Boa Vista realiza neste sábado (13) uma nova blitz do bem para a distribuição de máscaras e álcool em gel. Desta vez, a iniciativa vai acontecer no Centro de Suzano, na Praça dos Expedicionários as 13h30.

De acordo com o presidente do Conseg, Ebert Bola, cerca de 1.200 máscaras devem ser distribuídas, além de 300 a 400 embalagens individuais de álcool em gel. A ação conta com a parceria do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, do Instituto Carpe Diem e também de voluntários, além dos integrantes do conselho e de comerciantes locais.

O presidente conta que a mudança de região desta vez, leva em consideração que o centro da cidade é o local como maior número de casos do novo coronavírus. Por esse motivo, a entrega de produtos para proteção será realizada no coração da cidade. As três blitz anteriores a essa foram realizadas região norte da cidade.

“Nós vamos fazer a distribuição na Praça dos Expedicionários porque o centro tem o maior número de casos da doença. E as ruas já estão ficando mais cheias ultimamente. Então vamos lá no sábado fazer essa doação”, explica.

A ação visa, além da distribuição de itens de prevenção, a conscientização da população. “Vai ser mais uma blitz educadora para conscientizar as pessoas sobre a importância do uso da máscara”, diz o presidente.

A expectativa é de que o material seja distribuído rapidamente, assim como tem acontecido nas outras intervenções realizadas pelo Conseg. Interessados em receber o material devem comparecer, preferencialmente de carro para evitar aglomerações, a Praça dos Expedicionários. A ação vai durar enquanto durarem o estoque dos produtos.