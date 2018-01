Centro de vacinação está há 3 semanas sem doses da vacina contra febre amarela

A procura pela dose da vacina contra a febre amarela em Suzano se intensificou nos últimos dias. Com isto, os postos de saúde do município se encontram lotados. Para quem quer fugir da demora das filas e se imunizar mais depressa, a opção é pagar. Porém, o Centro de Vacinação (Cevan) de Suzano está há 3 semanas sem a dose da vacina por conta da procura.

De acordo com a enfermeira e funcionária do Cevan, Rose Peres, a procura está muito intensa. “O telefone aqui não para de tocar. Muitas pessoas estão procurando porque os postos de saúde estão lotados. O problema é que nós estamos sem doses e isso preocupa cada vez mais as pessoas”, informa.

O pedido já foi feito ao laboratório responsável. Ao todo, 100 doses foram solicitadas, contudo, a previsão de entrega é incerta. “Acreditamos que irá chegar no começo de fevereiro, mas não é certeza. Além disso, esperamos receber as doses que pedimos e não somente a metade”, explica.

Desde novembro do ano passado, o Cevan imunizou pouco mais de 100 pessoas. No começo deste ano, havia cerca de 50 doses disponíveis. A vacina se esgotou em apenas dois dias.

A dose inteira da vacina contra a febre amarela custa R$ 180.