Centro Dia do Idoso recebe palestra de secretarias

O Conselho Municipal da Melhor Idade (Comid) de Suzano promoveu na manhã da última quarta-feira (17/05) uma palestra orientativa para os participantes do Centro Dia do Idoso (CDI) Joaquim Pinto Filho, no bairro Jardim Revista.

A ocasião contou com apoio das Secretarias de Governo e de Assistência e Desenvolvimento Social, sendo parte de uma ação voltada às instituições de cuidados com a terceira idade no município e servindo como um preparativo para o Dia Nacional do Idoso, celebrado em 1º de outubro.

Com o acompanhamento da coordenadora do espaço e presidente do Comid, Eudite Dias, o gerontólogo Euclides Pinto de Souza palestrou sobre o envelhecimento no contexto da sociedade atual, considerando aspectos específicos voltados à saúde como a rotina alimentar, o combate ao sedentarismo e diversos conceitos direcionados à prevenção de doenças físicas e mentais, tendo como dinâmica a apresentação de informações procedidas pelo debate acerca dos temas trabalhados.