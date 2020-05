Centro e mais três bairros lideram números de mortes e infectados por Covid-19

A região central, além dos bairros Vila Amorim, Vila Urupês e Vila Figueira concentram a maioria dos casos confirmados e óbitos por Covid-19 em Suzano. É o que mostra o levantamento fornecido pela Prefeitura do município, a pedido do Painel Jornalismo de Dados, via Lei de Acesso à Informação.

O DS teve acesso ao levantamento obtido pelo Painel.

Os dados fornecidos foram atualizados até o dia 4 de maio e mostram também que há outras 26 notificações em que os bairros não foram informados.

A região com o maior número de notificações também tem o maior número de óbitos, oito no total. No Jardim Casa Branca, Caxangá e Vila Barros foram três óbitos. Nesta sexta-feira (8), Suzano concentra 255 casos confirmados e 24 mortes.

Transparência

Uma lista obtida pelo Painel Jornalismo de Dados , via Lei de Acesso à Informação, mostra que o bairro Jardim Ikeda, em Suzano, já registrava três mortes por Covid-19 até o dia 28 de abril.

O acesso à relação de óbitos por bairro foi concedido pela Direção Técnica de Saúde III do Governo do Estado, a qual a Vigilância Epidemiológica de Suzano é subordinada.

Os dados também haviam sido solicitados à Prefeitura de Suzano no dia 1º de abril, que não divulgou as informações, alegando sigilo.

A atualização dos casos só foi divulgada pela Prefeitura de Suzano nesta sexta-feira (8), após nova solicitação do Painel.