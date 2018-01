Centro Educacional Mirambava volta a receber eventos após 4 anos

O Centro Educacional Mirambava, de responsabilidade da Secretaria de Educação de Suzano, voltou a abrir suas portas após quatro anos fechado. O local, que teve como primeiro evento oficial no atual governo as discussões do Plano Municipal de Educação, em dezembro, passará a contar com mais atividades a partir de 2018.

O imóvel, fechado em 2013, foi assumido pela nova gestão municipal e passou por serviços de revitalização, que envolveram a recuperação do telhado, calhas, redes elétrica e hidráulica e reparos emergenciais na pintura e no acabamento.

O primeiro evento realizado no local pelo atual governo foi a plenária deliberativa do Plano Municipal de Educação, no final do ano passado. O encontro reuniu profissionais das redes municipal, estadual e particular de ensino, integrantes do funcionalismo público, representantes de conselhos municipais e a sociedade civil como um todo.

A expectativa é que o local, que já abriga as sedes dos conselhos municipais de Educação e de Alimentação Escolar, retome as atividades de capacitação não apenas dos funcionários da pasta, mas também de servidores de outros setores da Prefeitura de Suzano.

O trabalho de recuperação do local, segundo a Secretaria Municipal de Educação, é realizado gradativamente, com o objetivo de atualizar instrumentos, como sistema de ventilação, e mudanças estéticas, como a pintura e acabamento.

“O trabalho realizado ao longo de 2017 foi de, primeiramente, devolver o prédio ao seu propósito, que é abrigar as ações da Secretaria de Educação. A plenária do Plano Municipal de Educação mostrou que o local está apto a receber novamente eventos de grande porte, onde mais de 400 pessoas foram recebidas sem nenhum problema”, explicou o secretário Nazih Franciss.

O edifício, que era a sede de um clube social do município, foi adquirido pela administração municipal na década de 2000, com o objetivo de proporcionar um local apto a receber os profissionais de Educação do município para palestras e capacitação. Em 2013, as atividades no local foram suspensas e o local permaneceu fechado.