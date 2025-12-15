Centro Odontológico atenderá 540 pessoas mensalmente em Suzano

O novo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Suzano atenderá, em média, 540 pessoas por mês. O prédio foi inaugurado na tarde desta segunda-feira (15) e faz parte da ampliação no atendimento à saúde bucal que a Saúde de Suzano quer realizar ao longo dos próximos anos.

"É muito importante. Conseguiremos atender muito mais gente. Nossa ideia é ampliar cada vez mais. Tem vários projetos para saúde bucal. Muita coisa está caminhando. Dependemos da questão burocrática. Vamos fazer cada vez mais para atingir o maior número de pessoas possíveis", disse o secretário de Saúde, Diego Ferreira.

O espaço conta com seis consultórios, um a mais do que o prédio anterior do CEO, e uma sala de raio-x. A unidade atenderá demandas de periodontia, implante, endodontia, pacientes com necessidades especiais, semiologia, ortodontia, cirurgia bucomaxilo e raio-x odontológico.

O secretário de Saúde explicou que o CEO não funcionará “de portas abertas”, fazendo o primeiro atendimento à população. “O paciente vai ser atendido nas UBSs e conforme a necessidade do especialista que temos aqui, será encaminhado para cá (CEO). Nós temos o hospital para a rede de emergência. O paciente que chega com uma fratura no dente ou no maxilar é encaminhado via Cross para cirurgião bucomaxilofacial”, explicou.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, reforçou a importância do CEO para a cidade. “Dentro da nossa rede, das 24 unidades, 22 tem o serviço odontológico. Temos um projeto de ampliar ainda mais o atendimento. Fui secretário de Saúde, sei a importância que é. Aprendi que nossa saúde começa pela boca, porque é onde ingerimos alimentos, líquidos e é importante. Temos várias campanhas. Reforçamos nosso compromisso com a saúde e a seriedade com a odontologia. Não é só saúde, tem a questão estética também. Precisamos dar valor aos CEOs”.

Para continuar a ampliação ao atendimento de saúde bucal, o prefeito disse que a cidade terá, ainda neste ano, a entrega de dois odontomóveis. “Fora essa inauguração, estamos entregando um serviço de saúde”.

Saúde em 2026

Pedro Ishi ainda falou sobre o que a população pode esperar para a saúde de Suzano em 2026. “Temos, pelo menos para iniciar 2026, quatro grandes projetos: Unidade Básica de Saúde (UBS) do Boa Vista; UBS do Jardim Saúde; Centro de Atenção Psicossocial (Caps); e temos a possibilidade de uma Policlínica na região de Palmeiras. Fora isso, temos o Hospital Federal. Queremos ampliar os atendimentos médicos, que já estamos conversando há muito tempo, contratação de novos profissionais, Vamos ter muitas entregas. Temos muito comprometimento com a Saúde”, finalizou.

Takayama

O presidente da Câmara, Artur Takayama, parabenizou a prefeitura por mais essa conquista. “Estamos vendo Suzano progredir com todas as melhorias que estão sendo proporcionadas nos quatro cantos da cidade. Os pacientes ganharão muito com a qualificação dos serviços odontológicos que passarão a ser prestados por este novo espaço”, disse o parlamentar.

O equipamento se soma ao CEO inaugurado na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi em 8 de junho de 2024, nas instalações da Clínica da Família Dr. André Cano Garcia, no bairro Cidade Boa Vista, que registrou, somente no primeiro ano de funcionamento, 5.380 atendimentos. Vale ressaltar que a Saúde também oferta avaliações odontológicas nos postos da Atenção Básica. Ao todo, foram realizados 55.714 atendimentos em 2025.

Além de receber a população nos equipamentos públicos dedicados à pasta, o atendimento odontológico também é promovido em unidades educacionais, com o objetivo de garantir assistência aos alunos da rede municipal de ensino.

Participaram da cerimônia de inauguração, por parte da Secretaria Municipal de Saúde, os diretores Matheus Miyake (Rede de Urgência e Emergência); Tânia Porfírio (setor Jurídico); Glaucia Paulino (Obras); Carmem Lorente (Vigilância Sanitária); Mizael Rotta (Transporte Sanitário); Priscila Arap (Divisão de Controle de Zoonoses); Alcione Sena (Atenção Básica); e André Moraes (Especialidades).

Também marcaram presença o vereador José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Cleide Tomioka; e o proprietário do prédio onde foi feita a reforma que deu origem ao novo CEO, Youssef Francis, que é mantenedor do Colégio Unisuz.