Centro Oncológico de Mogi promove encontro sobre o papel da família no cuidado com o paciente

O Projeto Guerreiras, promovido pelo Centro Oncológico de Mogi das Cruzes, realiza na próxima quinta-feira, 26 de junho, às 9 horas, seu 3º Encontro, com o tema: “A importância da família ao lado do paciente oncológico”.

O evento é gratuito e tem como objetivo promover um espaço de escuta, acolhimento e fortalecimento emocional para pacientes e familiares que enfrentam o tratamento contra o câncer. A proposta reforça o valor das conexões afetivas e do suporte familiar durante as fases do diagnóstico, tratamento e recuperação.

A condução do encontro ficará por conta da Dra. Cristina Rafaela Saraceni, médica ginecologista, e contará com a participação especial de Ana Claudia Morales e sua mãe, Ana Salete Morales, que compartilharão suas vivências pessoais, mostrando como a união familiar pode ser uma poderosa aliada no enfrentamento da doença.

O evento acontece no próprio Centro Oncológico de Mogi das Cruzes, localizado na Rua Dr. Osmar Marinho Couto, 78 – Alto Ipiranga.

O encontro é aberto ao público, e as inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp: (11) 5464-3475.