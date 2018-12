Centro recebe tranformador extra para dividir carga elétrica

As quedas de energia no centro de Suzano foram resolvidas pela EDP São Paulo, concessionária fornecedora de energia elétrica. De acordo com a Prefeitura, conforme solicitação da Associação Comercial e Empresaria de Suzano (ACE), o Procon cobrou explicações da empresa que alegou excesso de ligações elétricas em um único transformador, logo, mais um equipamento foi instalado para dividir a carga elétrica.

A administração municipal ainda afirmou que a concessionária, em nenhum momento, acusou diretamente ao Procon que a causa das quedas seriam os enfeites natalinos, embora esta tenha sido a justificativa repassada ao DS. Aliás, conforme destacado pela Prefeitura e pelos munícipes, os episódios de falta de energia ocorrem na região há meses, tendo sido resolvido e recentemente voltado a importunar os suzanenses.

Quanto à suposta sobrecarga ocasionada pela decoração de Natal, a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos defende que a oferta de energia na Praça João Pessoa é maior do que o consumo gerado pelos enfeites.

"A iluminação é feita em LED- o que reduz o consumo de energia. Também é possível verificar que a instalação de Natal foi entregue em 1º de dezembro e que os episódios recentes de quedas começaram duas semanas depois".

As tratativas com a EDP São Paulo já se iniciaram. "É possível que, neste período de duas semanas, novas ligações tenham sido feitas na área, o que teria causado sobrecarga. Esta possibilidade ainda é apurada", finalizou a administração.