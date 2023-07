Centro registra queda de 10% nos roubos, mas pedestres pedem reforço da segurança

Os pedestres que passam pelo Centro de Suzano frequentemente entendem que a área precisa de um reforço de segurança. Os principais pedidos foram um reforço no policiamento e um maior monitoramento por meio de câmeras de segurança.

O DS esteve no local um dia depois do latrocínio que aconteceu na Rua General Francisco Glicério. As pessoas que aceitaram conversar com a reportagem disseram não se sentir seguras, principalmente após o ocorrido.

Ana Paula Aparecida, que trabalha no local, afirmou que existe um movimento de policiais maior do que antes, mas ainda precisa aumentar. “Agora que começou a ter um maior movimento, mas tem que ter mais”.

Ela contou que não se sente muito segura na região central da cidade. “É complicado. Dá um pouco de medo, ainda mais que aconteceu isso agora. Ficamos chocados”, finaliza.

Cláudia Helena, que trabalha como motorista de aplicativo, diz que já não se sentia segura no Centro da cidade e, após ontem, a sensação piorou. “Eu não sentia segurança, já me sentia insegura”.

Na visão dela, o policiamento precisa ser intensivo, sem necessidade de mais câmeras. “O policiamento precisa ser mais intensificado aqui no Centro”, finaliza.

Alexandre Gomes, que também trabalha na região central, afirmou que a principal melhoria a ter seria um maior monitoramento. “Eu acho que a segurança é boa, mas precisa ter um monitoramento melhor, com mais câmeras para poder ter mais apoio, para que as ocorrências que acontecerem possam ser lidadas com mais rapidez e agilidade”. Valdenice Soares, que passava pela Praça João Pessoa, disse que sentia segurança, mas passou a ter outra sensação após o ocorrido. “Sempre precisa de um reforço (da segurança)”, pontuou.

Suzano apresenta ações e aponta queda de 10% dos roubos

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã de Suzano informou tem atuado de forma contínua, não só pelo ocorrido desta segunda-feira (24/07), mas de maneira geral.

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a região central de Suzano registrou nos cinco primeiros meses do ano indicadores “positivos” em relação ao mesmo período do ano passado, diminuindo os índices em comparação com o ano anterior, como por exemplo os índices de roubos em geral, incluindo os de veículos, que teve queda de cerca de 10%.

Além dos trabalhos diários, com os sete grupamentos (Força Patrulha, Romu, Romo, GPA, Canil, Patrulha Maria da Penha e Defesa Civil), com a Central de Segurança Integrada (CSI), com a Base de Segurança Integrada (BSI) e com a base móvel, a pasta ainda anunciou no último mês uma série de investimentos e melhorias para o setor, sendo: nova sede da GCM que ficará localizada na Avenida Nadir Dias de Figueiredo, no Jardim Miriam, com a finalidade de implantar a nova sede da Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano e o futuro Centro de Operações da corporação e da Defesa Civil e entrega da base Casa Branca que passa por reforma para se tornar uma unidade moderna a serviço da segurança de Suzano, com conforto para os agentes e atendimentos para a população.

Houve também, segundo a secretaria, a contratação de 40 novos agentes que já está em curso para se somar aos demais 175 atuais da corporação e aumentar o efetivo.

A pasta citou também a implantação de um sistema moderno de rádio para aprimorar a comunicação entre agentes nas ruas e bases a fim de diminuir o intervalo entre a comunicação de um crime e a ação dos agentes; aquisição de 12 novas viaturas, sendo nove do modelo Renault Duster, considerado SUV médio, e três do modelo Chevrolet TrailBlazer, um SUV grande para a realização de patrulhamento motorizado; reforço nas operações em conjunto com as forças policiais, como operações integradas, entre outras ações.