Região central de Suzano supera Boa Vista e Palmeiras em número de homicídios

A área central de Suzano registrou um maior número de homicídios neste ano, entre janeiro e outubro, e superou as regiões do Boa Vista e Palmeiras. O Centro contabilizou 15 assassinatos. Já o 2º Distrito Policial (DP), no Boa Vista, registrou 12 casos e o 1º DP, em Palmeiras, computou 4 mortes violentas. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (27) pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP).

Ao todo, a cidade de Suzano contabilizou nos 10 primeiros meses deste ano, 28 assassinato, mesmo número contabilizado entre janeiro e dezembro do ano passado. Segundo a SSP, em outubro, a cidade não registrou mortes violentas.

Dos 28 casos, 13 homicídios dolosos foram no Centro, com 14 vítimas. Além disso, a área contabilizou dois homicídios culposos e dois latrocínios (roubo seguido de morte). O número é 13,13% menor do que o computado no ano passado, quanto a região registrou 13 casos.

Já a região do Boa Vista - área do 2º DP - teve 12 casos computados, com 12 vítimas. Além disso, a área registrou um latrocínio. No local, houve um aumento de 16,67% dos casos, já que em 2016, 14 registros haviam sido feitos pela polícia.

No Distrito de Palmeiras, houve o menor número de casos, com quatro assassinatos, sendo três homicídios dolosos e um culposo. Não houve registros de latrocínios. O número é igual ao computado no ano passado.