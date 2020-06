Centro tem comércio com ‘meia porta aberta’ e calçadas cheias

O comércio na região central de Suzano começou a semana funcionando com meia porta aberta. Ontem, boa parte das lojas de produtos não essenciais estava operando nas ruas General Francisco Glicério e Benjamin Constant, principais vias comerciais da cidade.

A situação já acontece na maioria das lojas do Centro. As portas ficam com pequenas aberturas, indicando que há gente do lado de dentro atendendo. Em alguns casos, funcionários ficam do lado de fora para tirar dúvidas e engatilhar vendas.

O governo do Estado classificou todas as cidades do Alto Tietê na Fase 1 (Vermelha) no Plano de Retomada Consciente. Assim, a região terá que manter apenas o essencial funcionando, como supermercados, óticas e estabelecimentos de produtos para limpeza, por exemplo. A região aguarda uma reclassificação do Estado.

No entanto, lojas de roupas, calçados, móveis, assessórios e até de joias estão funcionando no Centro.

Desrespeito

O DS tentou entrevistar o funcionário de um dos estabelecimentos da Glicério sobre o Dia dos Namorados, que será na próxima sexta-feira (12). Ao saber que se tratava de uma reportagem, ele se recusou a falar por medo.

Em outra situação, enquanto a reportagem conversava com a funcionária de uma perfumaria, outra pedia para que a porta fosse fechada rapidamente, pois estava chegando uma “fiscalização”.

Mesmo sabendo que é proibido manter o comércio não essencial aberto, muitos consumidores preferem se arriscar nas portas das lojas e têm se aglomerado nas calçadas a cada dia que passa. Em inúmeras vezes, o DS flagrou filas nas portas dos estabelecimentos no dia de ontem.

Em bancos, Correios e casas lotéricas, a reportagem também flagrou aglomeração e grandes filas.

No entanto, é raro ver alguém circulando sem máscara pelo Centro de Suzano, mas alguns (poucos) pedestres ainda correm esse risco.

Excesso de veículos

A quantidade de carros nas ruas é muito parecida com a de dias normais, sem pandemia. Em vários pontos da Glicério, os veículos formam filas para aguardar a abertura de semáforos.

Como acontece com frequência na cidade, pedestres também atravessam fora da faixa durante a pandemia, colocando em risco a vida, tanto com a possibilidade de contrair o novo coronavírus (Covid-19) quanto pelo risco de sofrerem possíveis acidentes.