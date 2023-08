Centro terá pontos exclusivos para passageiros de transporte particular

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e Claudinei Galo, da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, anunciaram que a administração municipal reservará dois pontos exclusivos para embarque e desembarque de passageiros de transporte particular no centro da cidade. Os locais poderão ser utilizados por motoristas comuns e veículos de aplicativo.

As áreas ficam na rua Doutor Prudente de Moraes, em frente à Estação Suzano da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), e na Praça João Pessoa, entre as ruas Campos Salles e Doutor Felício de Camargo. Os serviços para a demarcação desses locais com sinalização horizontal e vertical foram finalizados nesta sexta-feira (25/08), para que os motoristas já possam contar com essa opção a partir da semana que vem.

Para a devida identificação dos usuários, as áreas contarão com pintura específica no solo, com uma linha amarela, e uma placa de trânsito, que informará as regras de utilização desses espaços. Para atingir a finalidade da medida, sem comprometer o tráfego, os motoristas poderão permanecer parados por até cinco minutos, mantendo o pisca alerta ligado. Mas é importante salientar, conforme indicado, que será proibido estacionar nesta vaga exclusiva.

Claudinei Galo, da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, destaca que as novas áreas serão importantes para os munícipes que precisam desembarcar no centro da cidade. “Os locais foram escolhidos por conta da intensa circulação de pessoas e veículos. A medida beneficiará a todos que chegam ou vão para a estação, e também para a região de maior concentração de estabelecimentos comerciais de Suzano ”, ressaltou.

O prefeito afirmou que as novas áreas trazem maior comodidade e segurança para moradores de Suzano e de fora da cidade. “É uma importante ação que estamos promovendo para melhorar o deslocamento das pessoas que se dirigem ao centro da cidade por conta de trabalho e demais serviços. Essa região ainda concentra chegadas e saídas dos transportes coletivos municipais, intermunicipais e metropolitanos. Com os novos espaços, garantimos mais facilidade para passageiros e motoristas”, declarou Ashiuchi.