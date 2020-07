Centro Unificado de Serviços Norte começa a funcionar nesta segunda-feira em Suzano

O atendimento do Centro Unificado de Serviços (Centrus) Norte começa nesta segunda-feira (03/08), a partir das 8 horas. O espaço, montado em uma área do supermercado Nagumo (avenida Francisco Marengo, 2.301 – Jardim Dona Benta), vai abrigar pelo menos 14 serviços e deverá realizar até 5 mil acolhimentos por mês. A notícia foi compartilhada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi na manhã desta sexta-feira (31) durante visita técnica à unidade.

Acompanhado do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, e do proprietário do supermercado, o empresário Kaoru Nagumo, o chefe do Executivo vistoriou as instalações, que sediarão os atendimentos para os serviços do Banco do Povo Paulista, Suzano Mais Emprego (recebimento de currículos e cadastros para vagas de emprego), Posto do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), dívida ativa e cadastro de contribuintes municipais (alteração, inscrição e cancelamento).

Também haverá emissão de 1ª e 2ª vias do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e atendimento da Vigilância Sanitária, por meio da Secretaria Municipal de Saúde; cadastros imobiliários, com alteração de proprietário, compromissário, revisão do Importo Predial e Territorial Urbano (IPTU), isenção e recadastramento e certidões; assuntos referentes aos cemitérios municipais (exumação, 2ª via de títulos de posse, transferência e alvarás de construção); emissão de alvarás, recebimento de projetos e emolumentos; setor de protocolo geral; e Junta Administrativa de Recursos de Infração (Jari), com os serviços de indicação de condutor em casos de infração de trânsito, defesa de notificação e recurso de multa.

Uma das principais novidades anunciadas para o Centrus Norte, que funcionará de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, foi a criação de um posto da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), outro da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano e uma área exclusiva para atendimento rotativo, que receberá periodicamente os trabalhos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção Suzano, da Delegacia da Mulher, do Procon, do Conselho de Segurança, entre outros.

“Por aqui, nossa expectativa é de receber milhares de famílias, totalizando uma média de 5 mil atendimentos por mês. Nesta fase inicial, nosso projeto tem 14 serviços, mas com possibilidade de ampliarmos. Essa unidade representa uma descentralização do nosso trabalho e garante melhor acesso aos moradores da região norte, principalmente pela localização. O que poderiam levar até uma hora e meia, pensando na locomoção até a área central, na chegada na prefeitura e no atendimento, agora os suzanenses estarão próximos dos mesmos serviços, com muito mais agilidade. Queremos valorizar o tempo de todos”, garantiu Ashiuchi.

Durante a visita, Loducca enalteceu o compromisso da gestão com os empresários da cidade, no modelo criativo de retomada da economia e reforçou a parceria com o supermercado Nagumo, que cedeu o espaço gratuitamente à prefeitura por cinco anos, além da isenção dos gastos com água e energia elétrica. “É por meio de parcerias que estamos conseguindo avançar, mesmo em período de pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Hoje, entregamos um espaço completo e que vai beneficiar muitas pessoas. Agradecemos ao Nagumo por esta oportunidade”, disse o secretário.

O empresário, por sua vez, parabenizou a administração municipal, principalmente por se preocupar com o desenvolvimento da região norte. “É um prazer participar desse projeto piloto na cidade e desejo que possa se expandir para outras localidades. Tenho certeza de que a população da região vai ficar agradecida por essa conquista e fico contente em contribuir com uma administração transparente, como tem sido a gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi”, elogiou Kaoru Nagumo.

Por fim, o prefeito suzanense destacou a grandiosidade da região norte, de seu comércio e de sua extensão. “Só esta região de Suzano é maior que muitas cidades do Estado e do Alto Tietê. Desde 2017, retomamos obras, inauguramos escolas, centros de convivência, posto de saúde e entregamos novo asfalto. Agora, mais uma dívida com a região norte foi quitada, que é a entrega do Centro Unificado de Serviços. Obrigado a todos os cidadãos que aguardaram por este equipamento, assim como aos colaboradores que nos ajudaram e ao Nagumo pela sensibilidade e compromisso. Estamos empenhados na reconstrução da cidade, com muito apoio, carinho e criatividade”, concluiu Ashiuchi.

Participação

Estiveram presentes na visita a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi; o secretário municipal de Planejamento e Finanças, Itamar Viana; o presidente da Câmara de Suzano, vereador Joaquim Rosa; e os também parlamentares Neusa dos Santos Oliveira, José Alves Pinheiro Neto, Marcos Antonio dos Santos e José Carlos de Souza Nascimento.

Também marcaram presença o presidente do Conselho de Segurança (Conseg) Boa Vista, Ebert Vicente; o presidente da ACE, Fernando Fernandes; o diretor de Marketing da ACE, Rodrigo Guarizo; o presidente do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) da Região, Valterli Martinez; o gerente regional da Sabesp no Alto Tietê, Zemicindo Miguel Mendes; o presidente da OAB – Subseção Suzano, Wellington Santos; o diretor Jurídico do Nagumo, Andrei Tancredi; o gerente da unidade do Nagumo Boa Vista, Francisco de Assis; o supervisor do Nagumo, Donizete Campos; e a esposa do empresário Kaoru Nagumo, Elizete Nagumo.