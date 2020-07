Centro Unificado de Serviços prioriza atendimentos virtuais mesmo com a fase amarela em Suzano

O Centro Unificado de Serviços (Centrus), da Prefeitura de Suzano, está priorizando o atendimento virtual em vários setores mesmo com o avanço da cidade à Fase 3 – Amarela no Plano São Paulo de retomada das atividades, do governo estadual, que flexibiliza mais a quarentena contra o novo coronavírus (Covid-19).



Em razão da pandemia, houve a inclusão de serviços digitais que continuam neste momento para que o cidadão não precise procurar atendimento presencial, já que a redução do fluxo de público ainda é uma medida essencial para combater a propagação da doença e manter a segurança sanitária da população que busca atendimento nos prédios públicos de Suzano.



De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, atualmente, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210 – Centro) recebe 300 pessoas por dia, em média, contra cerca de 500 antes da decretação da quarentena.



“Para quem tem acesso à Internet, ficou muito mais prático de forma virtual e as pessoas aderiram bem. Os funcionários estão preparados e não há nenhum prejuízo ao interessado em realizar o atendimento à distância. Além disso, os serviços disponíveis na nova unidade 2 (avenida Francisco Marengo, 2.301 – Jardim Dona Benta), muitas vezes, acabam suprindo a necessidade de quem mora na região norte”, disse o chefe da pasta, André Loducca.



Dentre os principais serviços oferecidos no Centrus está o projeto Suzano Mais Emprego, que agora conta com um e-mail exclusivo para receber currículos de candidatos a oportunidades de trabalho: suzano.vagas@gmail.com. Além disso, solicitações para recebimento de seguro-desemprego podem ser feitas pelo aplicativo “Carteira de Trabalho Digital”.



Para empréstimos do Banco do Povo, é possível fazer contato pelo e-mail bancodopovosuzano@hotmail.com ou pelo site www.bancodopovo.sp.gov.br. Já em relação ao Sebrae, o atendimento online pode ser realizado pelo endereço eletrônico sebraeaqui.suzano2@gmail.com e no Portal do Empreendedor ( http://www.portaldoempreendedor.gov.br).



Quanto a solicitações para construção, demolição, regularização ou ocupação de um imóvel; taxas de expediente, vistorias e número oficial; emolumentos por metro quadrado; assistência técnica gratuita (planta popular) e certidões; e alinhamento e rebaixamento de guias, a opção é o Sistema Acto, via site da Prefeitura de Suzano.

O Centrus oferece mais serviços referentes a outras secretarias, como Planejamento Urbano e Habitação, Planejamento e Finanças, Transportes e Mobilidade Urbana, Saúde e Meio Ambiente (veja quadro abaixo).



Vale ressaltar que, apesar de o recomendável ser à distância, o atendimento presencial continua em todos os setores. “Principalmente para idosos e para aquelas pessoas que não têm acesso à tecnologia. A administração municipal acaba sendo um porto seguro para todos que nos procuram”, completou.

QUADRO