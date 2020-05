Centro, Vilas Amorim, Figueira e Urupês seguem com mais mortes

Dados mais atualizados da Secretaria de Saúde de Suzano sobre o número de casos de infectados e mortes por Covid-19 mantêm a região central e as Vilas Amorim, Figueira e Urupês na liderança entre os bairros pesquisados na cidade.

Nestes quatro locais, são 128 casos e 14 óbitos por coronavírus.

Em seguida estão o Jardim Imperador, Jardim Monte Cristo e Suzanópolis com 37 casos e 3 mortes.

A Vila Ipelândia é o bairro com seis casos e nenhuma morte até agora (veja tabela completa ao lado).

Suzano vem tomando uma série de medidas para conter a doença na cidade. Uma delas foi a construção do Hospital de Quarentena instalado nas dependências da Arena Suzano, no Parque Max Feffer.

A unidade iniciou o atendimento no dia 30 de abril (quinta-feira) e tem capacidade para 80 leitos, sendo 70 de observação e dez avançados com respiradores.

A cidade conta com um Comitê de Prevenção ao Coronavírus que define estratégias de contingência.

Com exceção dos funcionários da Saúde, Segurança e Assistência Social, todos os demais funcionários com mais de 60 anos, gestantes e mães de crianças de até um ano de idade foram liberados para o trabalho remoto, em casa. No Transporte, a pasta responsável reforça a limpeza nas linhas municipais, bem como promove orientação aos taxistas e aos funcionários do transporte intermunicipal.