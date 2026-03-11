Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 10/03/2026
Cidades

Centros culturais de Suzano iniciam programação do projeto 'A Tarde é Delas' 

Iniciativa integra a agenda do Mês da Mulher Suzanense e leva atividades gratuitas de bem-estar, informação e convivência para diferentes regiões da cidade

11 março 2026 - 19h11Por De Suzano
- (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, deu início nesta quarta-feira (11/03) à programação do projeto “A Tarde é Delas”, iniciativa que levará uma série de atividades voltadas ao público feminino aos centros culturais do município ao longo do mês de março. O primeiro encontro ocorreu no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), localizado no Jardim Gardênia Azul, com uma programação que reuniu palestra, momento de autocuidado e atividade física voltados à valorização e ao fortalecimento das mulheres.

A atividade contou com a participação da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi; do vereador José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; da secretária municipal de Educação, Renata Priscila; da coordenadora do CEU, Jéssica Carneiro; da diretora de Cultura, Márcia Belarmino; da coordenadora do Profart, Alessandra Dunia; e do diretor da Casa de Cultura de Palmeiras, Antônio Rafael Morgado, o Toninho Morgado.

A ação integra as atividades do Mês da Mulher Suzanense e tem como proposta promover espaços de diálogo, cuidado e troca de experiências, abordando temas ligados à autonomia feminina, ao enfrentamento da violência contra a mulher e ao bem-estar físico e emocional.

Na programação desta quarta-feira houve a palestra “Enfrentamento da Violência contra a Mulher”, ministrada por Maria Margarida Mesquita, responsável pelo Departamento da Mulher da prefeitura, que apresentou orientações, canais de apoio e informações sobre as políticas públicas voltadas à proteção feminina.

Na sequência, as participantes participaram de um momento de autocuidado conduzido pela terapeuta natural e arte-educadora Ericka Bündchus, que atua há oito anos com grupos de mulheres, desenvolvendo atividades voltadas ao bem-estar, à escuta e ao fortalecimento coletivo. Durante a programação também foram oferecidas sessões de auriculoterapia, prática terapêutica voltada ao equilíbrio físico e emocional.

Encerrando o encontro, a professora Patrícia Moreira, formada em ballet contemporâneo, conduziu uma aula de zumba aberta às participantes, promovendo integração, movimento e incentivo à prática de atividades físicas. o evento também contou com apresentações musicais conduzidas pelo maestro Gleberson Moraes Santana, conhecido como maestro Binho, além de um café da tarde oferecido às participantes, proporcionando um momento de convivência e troca de experiências entre as mulheres presentes. Durante o evento, também foi realizada arrecadação de absorventes, iniciativa voltada ao apoio de mulheres em situação de vulnerabilidade.

Programação 

O projeto “A Tarde é Delas” seguirá ao longo do mês com encontros em diferentes equipamentos culturais da cidade, ampliando o acesso das mulheres às atividades em diversas regiões do município. Os próximos estão previstos para esta sexta-feira (13/03), no Centro Cultural Casa Branca (rua Getúlio Moreira de Souza, 30 – Parque Residencial Casa Branca); para o dia 24 (terça-feira), no Centro Cultural Palmeiras (rua Manoel Ramos, 14 – Parque Palmeiras); 25 de março (quarta-feira), no Centro Cultural Boa Vista (rua Dr. Artur Saboya, 389 – Cidade Boa Vista); e dia 26 (quinta-feira), no Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (rua Domingos Vitorino, 68 – Jardim Cacique). Todas as atividades ocorrerão das 14 horas às 16h30.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, destacou a proposta do projeto de levar atividades voltadas às mulheres para os centros culturais do município. “O projeto ‘A Tarde é Delas’ amplia o uso dos equipamentos culturais como espaços de convivência, informação e valorização das mulheres. A ideia é aproximar o público dessas atividades e oferecer uma programação que una cultura, bem-estar e diálogo em diferentes regiões da cidade”, afirmou.

Já a primeira-dama ressaltou o caráter de acolhimento e solidariedade da iniciativa. “Momentos como este fortalecem ainda mais o cuidado e a união entre as mulheres. Além das atividades culturais e de bem-estar, também conseguimos incentivar ações solidárias, como a arrecadação de absorventes, que ajudam outras mulheres do município”, declarou.

