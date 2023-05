Centros culturais Monteiro Lobato e Francisco Moriconi recebem mostras artísticas

A Secretaria de Cultura Suzano está promovendo duas mostras gratuitas nos centros culturais do município ao longo do mês de maio. A primeira é a produção “Negras que nos Habitam”, que teve início na última segunda-feira (08/05), no Centro Cultural Monteiro Lobato (rua Domingos Vitorino, 68 - Jardim Cacique), enquanto a segunda trata-se da exibição “Escultura com Palitos de Sorvete (EPS)”, que será realizada no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - centro) com abertura prevista para a sexta-feira da semana que vem (19/05).

A mostra “Negras que nos Habitam” é de autoria da artista plástica Joyce Fesan que, por meio de composições visuais diversas, apresenta um pouco da realidade vivida por mulheres negras, sendo essa uma busca pela verdade enfrentada por este público. A exposição teve início nesta semana e segue até o dia 30, com os trabalhos sendo apresentados de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.

Joyce explicou que as obras retratam sua história, similar à de muitas mulheres negras no Brasil. “Todas nós somos duplamente afetadas pelas desigualdades raciais e de gênero, enfrentando barreiras no mercado de trabalho, na saúde, na educação e em outros segmentos. Com a arte, consigo causar reflexão para combater essa realidade e garantir a realização dos nossos direitos”, afirmou.