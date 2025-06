Centros de especialidades atendem, em média, 19 mil por mês na região

Os centros de especialidades médicas do Alto Tietê atendem, em média, 19 mil pessoas por mês. As informações são de seis cidades da região: Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Guararema e Santa Isabel. As demais não responderam até o fechamento desta reportagem.

Em Suzano, são realizados 7 mil atendimentos mensalmente no Ambulatório de Especialidades Dr. Joracy Cruz, que faz agendamentos via regulação municipal, ou seja, encaminhamento pelas unidades da Atenção Básica.

A unidade conta com atendimentos de ortopedista, reumatologista, otorrinolaringologista, pneumologista, urologista, vascular, cardiologista, dermatologista, gastroenterologista, neurologista e oftalmologista, além de realizar pequenas cirurgias.

A Prefeitura de Mogi disse contar com a Unidade Ambulatorial de Jundiapeba (Unica), que atualmente oferece atendimentos nas seguintes especialidades: vascular; mastologia; cardiologia; urologia; dermatologia; endocrinologia adulta e pediátrica; gastroenterologia; geriatria; neurologia adulta e pediátrica; otorrinolaringologia; reumatologia; cirurgia geral; pneumologia; psiquiatria; fonoaudiologia; e fisioterapia.

A unidade também realiza exames, como: mamografia; ultrassonografia de mama, transvaginal, transretal, tireóide, abdômen e com doppler; punções de mama; ecocardiograma; teste ergométrico; eletroencefalograma; eletroneuromiografia; e espirometria.

A Unica funciona com encaminhamentos conforme a Classificação Internacional de Doenças (CID) atribuída pelo médico da Atenção Básica, respeitando critérios clínicos e a complexidade do caso.

O processo, de acordo com a Prefeitura, é realizado via sistema de regulação municipal, que permite o controle e priorização de atendimentos conforme as necessidades e os recursos disponíveis.

Em Itaquaquecetuba, são realizados, em média, 5 mil atendimentos por mês no Centro de Especialidades Médicas, que está localizado na Rua MMDC, 58, no Centro.

São ofertadas 19 especialidades, sendo: Neurologia (adulto), Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Otorrinolaringologia, Pneumologia (adulto), Fonoaudiologia, Ortopedia (adulto), Cardiologia, Ultrassonografia, Dermatologia, Obstetrícia de Alto Risco, Ginecologia com Colposcopia, Urologia, Cirurgia Geral, Cirurgia para Vasectomia, Endocrinologia, Gastroenterologia (adulto) e Proctologia (adulto).

A Prefeitura destacou que os atendimentos não ofertados pelo município são encaminhados por meio da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS) para municípios vizinhos ou para os Hospitais de referência para o município de Itaquaquecetuba, conforme critérios técnicos e de disponibilidade.

O centro de Ferraz de Vasconcelos atende 3 mil por mês, aproximadamente. A unidade dispõe das seguintes especialidades: cardiologista; dermatologista; neurologista; reumatologista; neuropediatria; alergista; urologista; ortopedista; oftalmologista; pediatra de alto risco; nutricionista; fonoaudióloga; e psicólogo.

A Prefeitura de Guararema conta com o Centro de Especialidades Médicas de Guararema (Cemeg), localizado no bairro Nogueira. O equipamento tem uma média mensal de 4 mil atendimentos. São realizadas consultas médicas especializadas, exames especializados e terapias.

O agendamento é feito por meio do sistema próprio da Prefeitura, mediante encaminhamento da Atenção Básica.

Em Santa Isabel, o centro de especialidades municipal está localizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) I. Os agendamentos são feitos por meio de regulação municipal. O centro oferece as seguintes especialidades: cardiologista; dermatologista; fonoaudiólogo; neurologista; reumatologista; endocrinologista; otorrinolaringologista; vascular; nutricionista; e oftalmologista.