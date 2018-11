Centros de Formação de condutores são a favor a mudança na renovação da CNH

Os centros de formações de condutores de Suzano são a favor quanto à mudança do método para renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que foi revogada pelo Ministério das Cidades. As unidades acreditam que a medida atualizaria os motoristas sobre as leis do trânsito, para evitar acidentes.

Para o proprietário de um centro de formação de condutores, Derick Rodrigues, o sistema de trânsito do Brasil está muito atrasado em comparação a outros países. Ele ressaltou que é preciso mudanças. Atualmente, o centro onde trabalha atende cerca de 150 alunos por mês. "Somos a favor de colocar o teste teórico, que apenas vai contribuir para a melhor educação dos motoristas. A resolução foi revogada porque no mínimo estamos em ano de eleição e algum deputado fez isso para conseguir mais votos. Tomara que volte", explicou.

Já a diretora de autoescola, Maria Deguchi, falou que toda mudança é bem-vida, portanto, que tenha verdadeiros benefícios. "Vejo que aumentaria a capacidade dos motoristas em dirigir e consequentemente a segurança nas ruas também cresceria. Porém, as mudanças devem acontecer com o tempo, não de uma hora para a outra".

A funcionária de outra autoescola, Ashiley Milene, acredita que a medida também seria válida, principalmente para motoristas que realizaram o curso teórico há muito tempo.

"Os condutores precisam se atualizar sobre as leis de trânsito. Isso é de extrema importância para evitar acidentes e tragédias. Para se ter ideia, motoristas já vieram pedir informações sobre cursos teóricos, sabendo que podem melhorar a conduta no trânsito".

Resolução

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) deliberou na semana passada uma resolução, que, estabelecia a partir de 6 de junho deste ano, os condutores que fossem renovar a carteira de motorista teriam que passar por um curso teórico para atualização dos conhecimentos.

O curso de reciclagem seria composto por 10 aulas e, para que os condutores renovassem a documentação, deveria obter um resultado favorável de, pelo menos, 70% da prova. Com a revogação da resolução, os motoristas deverão continuar realizando os exames de aptidão física e mental, que são obrigatórios.