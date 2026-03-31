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Jornal Diário de Suzano - 31/03/2026
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Emprego

Centros de Integração da Cidadania de Ferraz e Jundiaí fazem seleção para 180 vagas de emprego

As vagas são voltadas as áreas limpeza, logística e prevenção de perdas

31 março 2026 - 10h00Por Agência SP
Os Centros de Integração da Cidadania (CIC) são programas do Governo do Estado de São Paulo, geridos pela Secretaria da Justiça, que concentram diversos órgãos públicos e ONGs em um único local.Os Centros de Integração da Cidadania (CIC) são programas do Governo do Estado de São Paulo, geridos pela Secretaria da Justiça, que concentram diversos órgãos públicos e ONGs em um único local. - (Foto: Governo de SP/Divulgação)

Os Centros de Integração da Cidadania (CICs) de Ferraz de Vasconcelos e Jundiaí realizam nesta quarta-feira (1) ações voltadas à empregabilidade, com oferta total de 180 vagas de trabalho em diferentes áreas. As iniciativas contam com a parceria do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e da empresa Total Express e têm como objetivo ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho.

Na unidade de Ferraz de Vasconcelos, a ação ocorre das 9h às 14h, na Avenida Governador Jânio Quadros, 967, Parque São Francisco, sala 36 (1º andar). Serão disponibilizadas 50 vagas para o cargo de Auxiliar de Limpeza, destinadas a homens e mulheres, com atuação nas regiões do Ipiranga, Mooca, Guarulhos e Interlagos. 

Já em Jundiaí, localizado na Rua Alceu de Toledo Pontes, 200, Cecap, a programação será dividida em dois períodos. Pela manhã, das 9h às 12h, em parceria com a Total Express, serão ofertadas 100 vagas para o cargo de Auxiliar de Operações Logísticas. Não é necessário ter experiência, sendo exigido ensino fundamental completo, idade mínima de 18 anos e residência nas regiões de Francisco Morato, Jundiaí, Franco da Rocha, Campo Limpo Paulista ou Caieiras. O salário é de R$ 1.872,00, com benefícios como restaurante no local, vale-transporte, seguro de vida, licença maternidade e paternidade estendida, TotalPass, programa de bonificação e parceria com instituição de ensino. 

No período da tarde, das 13h às 16h, também em parceria com a Total Express, serão oferecidas 30 vagas para o cargo de Assistente de Prevenção de Perdas. Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e residir em Jundiaí. O salário é de R$ 1.943,00, com benefícios como refeição no local, convênios médico e odontológico, vale-transporte, fretado, seguro de vida, TotalPass e participação nos lucros. A escala de trabalho é 6×1, com horários flexíveis.


CIC Ferraz de Vasconcelos (50 vagas)

Data:  Quarta-feira, 1º de abril de 2026
Horário: das 9h às 14h
Endereço: Avenida Governador Jânio Quadros, 967 – Parque São Francisco, sala 36 (1º andar

CIC Jundiaí – Período da manhã (100 vagas)

Data:  Quarta-feira, 1º de abril de 2026
Horário: das 9h às 12h
Endereço: Rua Alceu de Toledo Pontes, 200 – Cecap

CIC Jundiaí – Período da tarde (30 vagas)

Data:  Quarta-feira, 1º de abril de 2026
Horário: das 13h às 16h
Endereço: Rua Alceu de Toledo Pontes, 200 – Cecap

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