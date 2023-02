Centrus Norte recebe serviços de atendimento móvel na terça-feira

O Centro Unificado de Serviços (Centrus) Norte, localizado nas dependências do Supermercado Nagumo (avenida Francisco Marengo, 2.301 – Jardim Dona Benta), recebe a partir desta terça-feira (14/02) dois serviços de atendimento móvel por meio do projeto “Cidadania Itinerante”, da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, e da unidade volante da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Ambas as iniciativas temporárias garantem ao cidadão uma série de serviços gratuitos, tais como a emissão de documentos e segunda via de contas.

O projeto do governo paulista estará à disposição do público até quarta-feira (15/02), das 9 às 17 horas, na área externa do equipamento. O trabalho garante o acesso a uma série de serviços, dentre eles o agendamento para retirada a segunda via de RG; solicitações de segundas vias de certidões de nascimento, casamento e óbito; atestado de antecedentes criminais; carteira de trabalho digital no celular; entrada de Seguro Desemprego; emissão de segunda via de CPF; emissão de segunda via de contas de água e luz.