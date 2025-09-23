Centrus recebe 1º posto virtual da Receita Federal para 600 atendimentos mensais

O Centro Unificado de Serviços (Centrus) iniciou nesta terça-feira (23/09) os trabalhos do primeiro Posto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal em Suzano, instalado no guichê 1 do local. A nova unidade, que fica no térreo do equipamento, situado na avenida Paulo Portela, 210, no centro, tem expectativa de realizar cerca de 600 atendimentos mensais, oferecendo soluções rápidas e práticas para demandas cotidianas relacionadas ao Cadastro de Pessoa Física (CPF), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e outras pendências.

As primeiras horas dos serviços no equipamento foram acompanhadas pelo prefeito Pedro Ishi, pelo presidente da Câmara, Artur Takayama, pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, e por membros da pasta e da Receita. O local funcionará de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, que é o horário de atendimento do Centrus.

No local, as solicitações são recepcionadas, registradas e transmitidas diretamente à Receita Federal por meio de sistema virtual. Entre os serviços disponíveis estão regularização de restrições, alteração de CPF, consulta de situação fiscal, levantamento de débitos, emissão de documentos de arrecadação, orientações sobre o portal http://Gov.br e atualização cadastral. Uma das principais demandas que o espaço deve suprir é a análise da situação fiscal do CPF.

“A chegada do PAV em Suzano é uma conquista muito significativa, porque permite que os munícipes resolvam suas pendências com mais agilidade e comodidade. São serviços que impactam diretamente a vida das pessoas, desde a regularização de documentos até a abertura ou manutenção de empresas. Nossa proposta é continuar expandindo esses serviços, tornando o Centrus uma referência em atendimento público de qualidade”, afirmou Mauro Vaz.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Suzano e a Receita Federal, com o objetivo de descentralizar os atendimentos e facilitar o acesso da população. Até então, quem precisava de serviços mais simples ou intermediários da Receita realizava as ações de forma on-line ou se deslocava para outras cidades. Além de trazer o equipamento para Suzano, a proposta também é de ampliar a rede, inclusive com instalação de um novo posto no Centrus Norte e também no futuro Centrus Sul, que ficará nas dependências do Terminal de Ônibus de Palmeiras Jorge Ueno.

“O cidadão de Suzano agora vai poder economizar tempo e dinheiro, pois não precisará mais se deslocar daqui para as agências. De nossa parte, a tendência agora é expandir o serviço", declarou o delegado-adjunto da Receita Federal de Guarulhos, Wilson Akira, que acompanhou o início dos trabalhos.

O chefe da agência de Suzano da Receita Federal, Geraldino Alves dos Santos, reforçou a importância de descentralizar os serviços da Receita Federal. "Estamos falando sobre a descentralização e expansão dos serviços virtuais. Queremos universalizar os serviços, porque quanto mais se virtualiza, mais cidadãos são atendidos", destacou.

O presidente da Câmara, que auxiliou na intermediação com a Receita Federal para a vinda do equipamento para o município, se mostrou grato pela chegada do serviço. "É mais uma conquista para Suzano. Gostaria de agradecer imensamente ao delegado Akira, ao Mauro Vaz e ao prefeito Pedro Ishi, que estão atendendo nossa solicitação", pontuou.

Por fim, o prefeito destacou a relevância da parceria como parte do processo de modernização da administração pública. “Estamos muito felizes em inaugurar o primeiro posto da Receita Federal em Suzano, um serviço que vai facilitar a vida do cidadão e reduzir a burocracia. Essa é mais uma entrega que mostra nosso compromisso em investir em inovação e em descentralização. Com o planejamento de levar esse atendimento também para o Centrus Norte e futuramente para o Centrus Sul, estaremos garantindo que mais pessoas tenham acesso a serviços de forma rápida, eficiente e sem sair do município”, disse.

O lançamento do posto também contou com a presença dos diretores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Arrones Junior e Fernando Fernandes; e do supervisor da Receita Federal, Valdir Souza Santos Júnior.

