Centrus recebe 2ª edição do Polo de Empregabilidade Inclusiva

O Centro Unificados de Serviços (Centrus) recebeu, nesta segunda-feira (06/10), a 2ª edição do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) do governo paulista para garantir suporte às pessoas com deficiência que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho.

Desta vez, foram realizados nove atendimentos com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, que ocorreram por livre demanda mediante apresentação de CPF, comprovante de residência e laudo/hipótese diagnóstica/relatório clínico que comprovaram a deficiência, além do currículo. Deste grupo, cinco já foram encaminhados para empresas parceiras.

Para identificar o perfil de cada candidato, foram feitas entrevistas e orientações, para que pudessem ser viabilizados os direcionamentos aos processos seletivos, além das orientações sobre ambientes inclusivos e postos de trabalho acessíveis, contribuindo para a identificação das vagas em aberto de empresas cadastradas.

Todas as novidades estão sendo implementadas em função da parceria que a Prefeitura de Suzano formalizou com o governo estadual no último dia 15 de agosto, quando o prefeito Pedro Ishi e o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, assinaram convênios que já estão impulsionando políticas inclusivas do município.

Na primeira edição, realizada em 8 de setembro, foram promovidos dez atendimentos e sete encaminhamentos para empresas. Assim como ocorreu nesta segunda, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, recepcionou a equipe do governo paulista, que é coordenada por Eduardo Mello. Também participaram do trabalho os funcionários Murilo Fernandes, Bárbara Custódio e Fernando Fernandes, além do diretor Arrones Júnior.

Por meio do programa, é garantido aos munícipes todo o suporte também após o processo seletivo, com cursos específicos de qualificação, avaliação médica e perfil funcional. Esta iniciativa ainda atende as empresas interessadas em participar, que podem se cadastrar no site http://empregoinclusivo.sedpcd.sp.gov.br.

O trabalho desenvolvido em conjunto com o Estado abrange, além do PEI, os programas “Todas-in-Rede”, que propõe ações para garantir mais autonomia para as mulheres com deficiência; “Paralímpicos”, que prepara professores para instruírem corretamente os alunos com deficiência; e “Língua Brasileira de Sinais (Libras)”, que será destinado a toda a população.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego destacou a relevância do serviço para a cidade, que ainda será proporcionado, neste ano, nos dias 3 de novembro e 1º de dezembro, das 9 às 16 horas, também no Centrus do bairro Jardim Paulista. “Esse programa garantirá mais condições para que possamos aproximar os candidatos das empresas, proporcionando mais emprego e renda para a nossa população. É uma oportunidade concreta para que Suzano avance na inclusão e na geração de novas possibilidades de futuro”, afirmou Mauro Vaz.