CEO de Suzano oferece tratamento de canal mais rápido e eficaz

A Secretaria de Saúde de Suzano começou a implantar no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) um novo sistema para tratamento de canal (endodôntico). A novidade foi possível com a aquisição de novos aparelhos para a Saúde Bucal e com a capacitação de seus profissionais.

São dois localizadores apicais e dois motores rotatórios que já começaram a ser utilizados na unidade, que fica na rua 27 de Outubro, 278, no centro. Eles vão possibilitar um tratamento endodôntico mais eficaz, seguro e em menor tempo.

Os aparelhos chegaram no final do ano passado e, de acordo com a coordenadora de Saúde Bucal, Marisa Sugaya, para o início efetivo do sistema restava a capacitação dos profissionais para o uso dos equipamentos, que foi realizada em 23 de fevereiro pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). Neste dia, no período da manhã, eles receberam a teoria, e, à tarde, realizaram a parte prática.

O localizador apical, por exemplo, substitui as tomadas de radiografias para descobrir o tamanho do canal do dente, assim como a dimensão do comprometimento de trabalho. A partir de agora, em apenas uma sessão, é possível concluir o tratamento, quando antes eram necessários três atendimentos para a resolução do mesmo problema.

O principal objetivo do governo municipal com o investimento é alcançar um maior número de tratamentos em menor tempo. “Esperamos diminuir a demanda reprimida aumentando a quantidade de acessos. Quando terminamos o tratamento mais rápido podemos oferecer novas vagas”, explicou a coordenadora.