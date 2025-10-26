Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Cerca de R$ 90 milhões estão disponíveis para o 13º salário na região

Informações são referentes às cidades de Suzano, Mogi, Itaquá e outros

26 outubro 2025 - 05h00Por Yasmin Torres - Da Reportagem Local
Recurso já está disponível pelas prefeiturasRecurso já está disponível pelas prefeituras - (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

As prefeituras do Alto Tietê reservaram cerca de R$ 90 milhões para o pagamento do 13º salário de 20 mil servidores públicos. A maioria dos municípios já iniciou o repasse da primeira parcela ou segue um cronograma que vai até dezembro. Normalmente, os depósitos ocorrem após solicitações dos próprios servidores, feitas durante o período de férias ou em outros pedidos administrativos.

Em Suzano, a Prefeitura conta com 5.264 servidores e já iniciou o pagamento parcial do 13º desde o início do ano. Para os que solicitaram o adiantamento e tiveram o pedido aprovado pela Secretaria de Administração, foram depositados R$ 2.710.932,27. Ainda restam R$ 20.797.317,64 a serem quitados nos meses de novembro e dezembro.

O valor estimado para o pagamento das parcelas aos 6.308 servidores de Mogi das Cruzes é de R$ 39.514.480,61. Segundo o cronograma, a primeira parte deve ser paga no dia 14 de novembro e a segunda no dia 12 de dezembro.

Na cidade de Itaquaquecetuba os 5.100 servidores recebem a primeira parcela do 13º no mês de aniversário e a segunda em dezembro. O pagamento é calculado conforme o salário de cada servidor, com uma estimativa total de R$ 9,5 milhões.

Em Ferraz de Vasconcelos, a primeira metade também é paga no mês de aniversário do servidor, e a parcela residual será quitada em 5 de dezembro. A folha de pagamento com o 13º salário soma R$ 17.198.959,44, beneficiando 3.368 servidores.

Já Guararema não informou o valor total destinado ao benefício, mas confirmou que os pagamentos seguirão os prazos estabelecidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo a primeira parcela até o dia 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. O município possui 900 servidores públicos.

Poá também não informou o valor previsto para pagar as parcelas, ou quantos servidores a cidade tem. No entanto, a Prefeitura afirmou que pode ser solicitada a antecipação do pagamento de 50% do 13° salário a partir do mês de fevereiro de cada exercício. Para os servidores que não solicitaram a antecipação, será paga a primeira parcela até 20 de novembro. A segunda e última parcela deve ser paga até 20 de dezembro.

 

