Cerimônia do Troféu Arte em Movimento premiará 80 artistas do Alto Tietê

A cerimônia do Troféu Arte em Movimento chega à sua 11ª edição em Suzano. O evento é aberto ao público e premiará 80 artistas e fomentadores da arte do Alto Tietê no anfiteatro Dr. Orlando Digenova, no dia 12 de julho, das 15h às 19 horas. Ao todo, a iniciativa já reconheceu 1,2 mil artistas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

De acordo com o fundador da Associação de Moradores do Parque Palmeiras e Adjacências (AMPPA), Valter Silvério de Oliveira, também conhecido como Waltinho Silvério, a cerimônia tem previsão de reunir de 200 a 250 pessoas. “Eu represento o Alto Tietê na entrega dos troféus, posso dizer que o evento vai contar com shows ao vivo, alguns dos próprios artistas que estão recebendo o prêmio”, explicou. Silvério também comentou que: “Além disso, aceitaremos doações de agasalhos em bom estado para a campanha junto ao fundo social de solidariedade”.

Os troféus são confeccionados através de materiais recicláveis, sem altos custos, tudo feito pela própria comissão organizadora da AMPPA. “Não temos patrocínio ou apoio das leis Rouanet e Paulo Gustavo. Pode ser simples, mas tem muitas responsabilidades que procuram integrar a todos”, disse Silvério.

Para receber a láurea, ou seja, a homenagem, o artista não precisa ser profissional ou reconhecido. “O Troféu Arte em Movimento é uma construção coletiva com o amor e dedicação de cada um que se empenham 100% para que cada pessoa possa ter o seu reconhecimento”, disse. Silvério acrescentou que: “Artistas formados ou ainda formando, amadores ou profissionais, reconhecidos ou não, todos são premiados”.