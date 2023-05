Cerimônia marca acolhida da réplica de Santa Rita

A Arena Suzano foi palco de um evento marcante: a cerimônia de acolhida da réplica do corpo de Santa Rita de Cássia. Trata-se da quarta escultura do Brasil e a primeira do Estado de São Paulo.

“Foi um momento muito especial e de grande emoção pelo qual passei ao lado da minha esposa Larissa, dos secretários de Saúde, Pedro Ishi; de Meio Ambiente, André Chiang, e de Planejamento Urbano, Elvis Vieira, e também do vereador Marcel da ONG”, disse o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL).

Segundo o prefeito, a cerimônia é um feito importante para os católicos da cidade, em especial da Paróquia Santa Rita de Cássia, do Jardim Gardênia Azul, cujo pároco é o padre Luis Hidalgo. “Uma verdadeira homenagem a Suzano, que estimula a fé, o envolvimento dos devotos e, futuramente, o turismo religioso”.

“Hoje foi um dia de agradecer à santa das causas impossíveis. Nos sentimos muito honrados. Parabéns a todos os integrantes da paróquia por esse belo trabalho! Parabéns, padre Luis Hidalgo! Viva Santa Rita de Cássia!”, acrescentou o prefeito.