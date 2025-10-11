Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Cerimônia marca encerramento do curso 'Tela Aberta' na quinta-feira

Iniciativa apoiada pela Prefeitura de Suzano teve como objetivo promover a formação prática em audiovisual; ação contará com entrega de certificados e exibição de documentário

11 outubro 2025 - 19h00Por da Reportagem Local
Cerimônia marca encerramento do curso 'Tela Aberta' na quinta-feiraCerimônia marca encerramento do curso 'Tela Aberta' na quinta-feira - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

O Polo de Música e Audiovisual Paulo José, em parceria com o Instituto Federal de São Paulo (IFSP), realizará na próxima quinta-feira (16/10) a cerimônia de encerramento do curso “Tela Aberta”. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Suzano, do Instituto Se Liga e da Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae). O evento será realizado no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro), das 16 às 17h30, e possui entrada gratuita para todos os públicos.

Durante a cerimônia, o público poderá assistir a uma prévia do trabalho final dos alunos, um documentário produzido individualmente pelos 16 estudantes. Os presentes também terão a oportunidade de acompanhar depoimentos de professores e coordenadores que participaram desse processo de criação.

O curso “Tela Aberta” teve como objetivo promover a formação prática e comunitária em audiovisual, oferecendo aos participantes experiências que integraram teoria, produção e reflexão sobre o cinema. A iniciativa também  busca conectar Suzano ao circuito nacional e internacional de produções audiovisuais, contribuindo para a geração de empregos e o desenvolvimento econômico na região.

Para o prefeito Pedro Ishi, o “Tela  Aberta” reflete no compromisso da pasta para incentivar a cultura e a formação artísticas. “Parabéns a todos os participantes pela conclusão do curso. Essa iniciativa é uma excelente forma de fortalecer o cinema em nossa cidade, oferecendo aprendizado prático e estimulando a criatividade. Quero também destacar o empenho do Polo de Música e Audiovisual Paulo José, que tem promovido ações que incentivam a formação artística da cidade”, afirmou.

