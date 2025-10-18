Cerimônia marca encerramento oficial do curso de cinema 'Tela Aberta'

A Prefeitura de Suzano celebrou nesta quinta-feira (16/10) o encerramento do curso “Tela Aberta: O Cinema na Prática Comunitária”, com cerimônia que reuniu autoridades municipais, representantes de instituições parceiras e os 21 formandos. O evento, realizado no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, marcou a entrega de certificados e a exibição de um trabalho audiovisual produzido pelos alunos ao longo das aulas.

A iniciativa, desenvolvida ao longo deste ano, foi idealizada pelo Polo de Música e Audiovisual Paulo José, em parceria com o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) - Campus Suzano e a Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae).

Ao longo dos meses, os alunos vivenciaram o processo completo de produção audiovisual - da criação de roteiros à gravação e edição -, sempre com foco na expressão das realidades locais e na valorização das narrativas suzanenses. O curso, gratuito e acessível à população, buscou aproximar o cinema do cotidiano das pessoas, mostrando que a linguagem audiovisual pode ser uma poderosa ferramenta de educação, transformação social e fortalecimento da identidade cultural.

Além do aprendizado técnico, o “Tela Aberta” se destacou por seu caráter inclusivo e colaborativo. As aulas ocorreram nas dependências do IFSP Suzano e promoveram trocas entre estudantes, educadores e representantes de diferentes comunidades. A proposta foi construir um espaço onde o audiovisual se tornasse meio de diálogo comunitário, estimulando o senso de pertencimento e o desenvolvimento criativo dos participantes. Cada aluno foi incentivado a desenvolver um olhar próprio sobre a cidade e a traduzir, por meio das imagens, histórias que refletem a diversidade de Suzano.

O coordenador do Polo de Música e Audiovisual, Cristiano Ferrarini, ressaltou o impacto despertado entre os participantes. “Ver os alunos saindo das oficinas com ideias e projetos próprios, e agora tendo a oportunidade de colocá-los em prática, é gratificante. A conversa comunitária através do cinema ganha voz quando cada formando traz sua história à tela”, afirmou.

Na mesma linha, um dos coordenadores da atividade, Walmir Pinto, avaliou o curso como um marco no fortalecimento do audiovisual local. “Projetos como o ‘Tela Aberta’ criam pontes entre instituições como o IFSP, a Aamae e a prefeitura, e ajudam a consolidar um polo criativo em Suzano. É ir além da sala de aula, aproximando a cultura, a educação e a comunidade”, disse. O vice-prefeito Said Raful destacou a relevância do projeto para o fortalecimento das políticas culturais e educacionais do município. "O 'Tela Aberta' é um exemplo de como a gestão municipal busca unir arte, conhecimento e comunidade, criando oportunidades reais de aprendizado e expressão para os suzanenses. Iniciativas como essa contribuem diretamente para o desenvolvimento humano e social da cidade", concluiu.

Também participaram da cerimônia o secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione; o presidente da Câmara, Artur Takayama; o vereador Josias Ferreira da Silva, o Josias Mineiro; a presidente da Aamae, Silvia Rangel; além de docentes, coordenadores e parceiros institucionais.