Cerimônia no Mirambava celebra união de 41 casais

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Suzano concretizou o sonho de 41 casais na noite do último sábado (24). O Complexo Educacional Mirambava foi palco da cerimônia especial do Casamento Comunitário 2019, que proporcionou muita emoção não só aos noivos como também aos familiares, amigos e organizadores. Dias antes, a união de cada um deles havia sido oficializada no Cartório de Registro Civil, também garantida pela administração municipal.

O evento contou com as presenças do prefeito Rodrigo Ashiuchi, da presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Larissa Ashiuchi, do vice-prefeito Walmir Pinto e sua esposa Solange Carvalho Pinto, do secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, e do vice-presidente da Câmara de Suzano, vereador Joaquim Antônio da Rosa Neto.

A cerimônia teve início por volta das 19 horas, com a entrada das autoridades até o altar, seguidas dos casais de padrinhos e dos noivos. Logo após foi a vez das noivas adentrarem o salão do Mirambava à medida em que eram chamadas, ao som da Marcha Nupcial, executada ao vivo pela banda da Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba.

Coube ao juiz de paz José Carlos Moro e ao diácono Odair Alves da Costa, da Paróquia São Sebastião, celebrarem o Casamento Comunitário, que contou com o cerimonial do jornalista Gil Fuentes e organização e decoração dos servidores do Fundo Social de Solidariedade e do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe). Houve troca de alianças, orações, brinde com espumante e momento de jogar o buquê, com todas as noivas arremessando ao mesmo tempo. Para completar, ainda teve festa, com buffet e pista de dança.

Oportunidade

“Temos muito a agradecer ao prefeito e à primeira-dama porque sozinhos não conseguiríamos ter essa oportunidade maravilhosa”, disse Érica Caldeira da Silva, que se casou com Wesley Souza de Paula. “Foi muito bem planejado, saiu tudo perfeito”, complementou ele. A mesma opinião é compartilhada pelo casal Patrícia Pâmela Ferreira Lima Rego e Fernando Antônio Souza Rego Júnior. “Muitas mulheres sonham com isso e por meio dessa gestão pudemos ter um sonho realizado”, destacou ela.

Para o vice-prefeito, o Casamento Comunitário é uma política pública fundamental. “A população sempre espera muitas obras, mas também é importante promover ações que visem a nossa gente, o ser humano. É nosso dever, nossa obrigação. Parabenizo a primeira-dama Larissa, que tem esse olhar pela população. Foi uma noite inesquecível, sem dúvida”, comentou Walmir Pinto.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Saspe felicitou os noivos e parabenizou o empenho de sua equipe. “A Larissa não faz nada sozinha. Temos pessoas realmente dedicadas e comprometidas que se esforçaram para garantir o melhor. Estamos felizes por fazer parte da vida de cada um dos casais e desejo que todos tenham famílias lindas, permanecendo unidos e mantendo a felicidade em seus lares”, discursou Larissa.

“A felicidade estampada no rosto daqueles que ajudamos a concretizar seus sonhos é o que nos motiva cada vez mais a atuar em prol das pessoas, em especial daquelas que mais precisam do Poder Público. O Mirambava foi carinhosamente preparado e decorado para ser o cenário do momento mais importante da vida de 41 casais que se inscreveram e puderam dizer com todo vigor o tão esperado ‘sim’. Larissa e eu desejamos a eles, com as bênçãos de Deus, as maiores felicidades que a vida a dois puder proporcionar”, finalizou o prefeito.