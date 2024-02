Cestas básicas mantêm preços estáveis nos mercados de Suzano

As cestas básicas se mantiveram com preços estáveis nos supermercados de Suzano, de acordo com o levantamento do DS feito em quatro estabelecimentos da cidade.

O levantamento foi feito no início desta semana e compara com outra pesquisa, que foi realizada no fim de janeiro com os mesmos mercados.

Um estabelecimento que está na rua Baruel, no centro da cidade, conta com duas cestas básicas disponíveis. A menor, denominada “Cesta Prata”, tem o preço de R$ 67,90, enquanto a maior, chamada de “Cesta Ouro”, custa R$ 82,90.

Na primeira pesquisa, no fim de janeiro, o mesmo mercado tinha apenas a cesta grande disponível, com o mesmo valor de R$ 82,90 que é vendido atualmente.

Um supermercado localizado na rua General Francisco Glicério tem dois tipos de cestas básicas: C1 e C2. A primeira tem o valor de R$ 71,99 e a segunda custa R$ 89,99. Os preços não mudaram em relação à primeira pesquisa.

Em um outro estabelecimento, que fica na Avenida Vereador João Batista Fitipaldi, na Vila Maluf, tem apenas uma cesta básica disponível, custando R$ 93,00. No levantamento de janeiro existiam três tipos diferentes: a cesta pequena, valendo R$ 73,70; a média, custando R$ 93,30; e a grande, que tinha o valor de R$ 167,60.

Um mercado localizado na rua Benjamin Constant registrou um pequeno aumento na cesta básica grande, que saiu de R$ 189,15 no fim de janeiro para R$ 189,45 atualmente. Nas cestas pequena e média, o valor se manteve. Nas duas pesquisas os valores foram R$ 76,99 na menor e R$ 132,19 na mediana.