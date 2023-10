Cetesb aponta 137 áreas reabilitadas das 195 contaminadas na região

Os números são referentes às dez cidades da região.

As 137 áreas são equivalentes a 70,26% do total de 195. Atualmente, existem 58 áreas que ainda estão contaminadas e não foram reabilitadas.

As 195 áreas contaminadas são de indústria, comércio, posto de combustível, resíduo, acidentes e setor de agricultura. As fontes de contaminação são armazenagem, produção, manutenção, emissões atmosféricas, tratamento de efluentes, descarte disposição, infiltração e acidentes.

Suzano tem 48,6% das áreas aptas para o uso ou com medidas de intervenção aprovadas. Os outros 51,4% estão contaminados. Nos dados da Cetesb existem 37 áreas do município cadastradas.

A cidade com o maior número de áreas cadastradas no sistema da Cetesb é Mogi das Cruzes, com 85 áreas registradas. Desse total, 61,2% está apta e 38,8% segue contaminada.

Itaquaquecetuba aparece logo atrás, com 29 áreas registradas, sendo 65% aptas e 35% contaminadas. Arujá tem 72,2% de áreas aptas, com o total no município sendo 18 áreas cadastradas no site da Cetesb.

Em Poá são nove áreas cadastradas, com 55,6% aptas para uso. Os outros 44,4% seguem contaminados. Ferraz tem oito áreas registradas, com 75% apta e 25% contaminada.

Santa Isabel tem quatro áreas cadastradas e três estão aptas, ou seja, 75%. Salesópolis e Guararema têm duas áreas registradas cada. A primeira tem 50% das áreas aptas, enquanto a segunda tem 100% aptas.

